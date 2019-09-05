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改善脊椎側彎 靠它治療

2019-09-05 11:49經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

28歲的吳姓男子從小就脊椎側彎，引起雙腿的痠麻痛，出國旅遊也因跛腳而掃興，但他擔心開刀後沒法盡早工作謀生，拖來拖去，脊椎側彎更嚴重。幸好經過聲波動力平衡系統治療，藉由有效率且溫和的治療，矯正側彎角度達11度，不僅降低痠麻痛，也滿足他不開刀、如常工作養家的小小心願。

由於當時的醫療較不發達，家住雲林的吳姓男子一直都沒有接受更積極的側彎矯正治療，最多就是熱敷、電療及腰部牽引等物理治療，因此遲遲沒有好轉。長大後，側彎角度越來越增加，不但引起氣胸，在郵局工作的他，只要久坐就腰痠，偶爾搬重物更容易去拉到腰肌肉造成發炎，飽受脊椎側彎之苦。

「活力得中山脊椎外科醫院」物理治療師蔡雯萱指出，經過檢測，患者的胸椎右側彎達到32度、腰椎右側彎達15度，側彎角度大且影響胸椎及腰椎的節數達到14節之多。由於他側彎角度大，造成單側肌肉緊繃、對側鬆弛無力，穩定度下降，在不適症狀出現後，常常以代償姿勢去做事，時間一久，症狀只有更嚴重。雖然外院的醫師建議他接受手術矯正，但若接受手術矯正，因牽涉需矯正節數很多，不確定因素也更著增多。

考量他不想走開刀這條路，不僅怕開刀過程，也煩惱開刀後的日子，因為他還得工作養家。醫師因此建議他接受KKT（Khan Kinetic Treatment）聲波動力平衡系統治療，雖屬於保守治療的脊椎矯正儀器，但卻可將結構與軟組織重新平衡，還可修復神經，較能輕易降低痠麻痛不適感。

吳先生在接受治療後不久，有天起床時意外的頭撞上門檻，這才發現自己居然長高了。物理治療師蔡雯萱指出，其實並不是長高，只是側彎過多的脊椎，逐漸恢復正常的垂直排列角度，因而讓他長高幾公分。

在接受短短5個月、總計24次治療後，他的胸椎側彎角度從32度，回復到21度，矯正側彎角度達到11度。腰椎側彎角度則從15度，回復到12度，矯正3度。重要的是解決他的痠麻痛的問題，更滿足他不想開刀的小小心願。

吳姓男子接受聲波動力平衡系統治療，胸椎側彎角度從32度（左），回復到21度（右）...
吳姓男子接受聲波動力平衡系統治療，胸椎側彎角度從32度（左），回復到21度（右），矯正側彎角度達11度，是有效率且溫和的治療。照片／業者提供
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吳姓男子接受聲波動力平衡系統治療，腰椎側彎角度從15度（左），回復到12度（右）...
吳姓男子接受聲波動力平衡系統治療，腰椎側彎角度從15度（左），回復到12度（右），矯正側彎角度為3度。照片／業者提供
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