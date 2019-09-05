醫院器材重到難搬動 國產機器人來幫忙

2019-09-05 12:20 中央社 台北5日電



新世代機器人暨人工智慧公司今天宣布，透過集團合資公司與台中榮民總醫院合作開發，已導入台灣第一部自產AI（人工智慧）智慧手術器械運送機器人，協助搬運手術所需無菌器械。

新金寶集團於2017年成立新世代機器人暨人工智慧股份有限公司，專攻機器人和AI開發，包含整合型服務機器人、搬運機器人、教育陪伴型機器人等。

新世代機器人公司透過新聞稿表示，台中榮總導入運送機器人，主要是解決每天超過100床以上手術所需消毒無菌器械的搬運，每趟搬運總重量最高達100公斤，長久下來易造成職業傷害，甚至手術室需編制專責人員負責運送。

新世代機器人公司指出，台灣自產AI運送機器人不需於醫院內建置任何軌道，使用光學雷達及超聲波傳感器，並搭配AI自我最佳化路徑校正技術，達成自動導航與避障能力；配合台中榮總醫療資訊管理系統，可透過中控系統即時監控多台智慧搬運車的工作狀態。

由新世代機器人公司研發的智慧運送機器人去年啟動與日本H.I.S集團旗下新型飯店合作，導入智慧型行李運送機器人，依照飯店場景空間，可設定偵測距離及建立地圖，旅客登記入住後將房卡透過機器人上NFC感應，機器人就能自主導航，並運送行李至旅客房門口。