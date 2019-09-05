邀交響樂團下鄉 林佳龍期待不只是焰火式觀光行銷

2019-09-05 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



推動台灣觀光，交通部長林佳龍今天表示，不希望地方觀光只是焰火式的發展，而是要持續滾動式的長期整合。觀光局邀請國立台灣交響樂團合作，從9月7日開始舉辦一連串小鎮音樂會，林佳龍說，除了現場演出之外，還會拍下演出的影片，讓各個小鎮未來行銷觀光時，可以播放。

觀光局指出，邀請超過75位演奏家分別在基隆、宜蘭的小鎮舉辦大型音樂會，以及在各國家風景區轄內小鎮舉辦11場小型銅管五重奏快閃演出，以國家級的表演，結合小鎮的地景、文化，讓參與者體驗觀光、文化與音樂所激盪出的行程。

林佳龍表示，他不希望只是焰火式的行銷，也要將音樂會錄製成小鎮音樂會影片，透過影音宣傳將小鎮特色推廣至國際，吸引更多國際旅客到訪，深入體驗台灣小鎮的美好。

林佳龍說，他的目標是找出100個小鎮，持續輔導5年，整合小鎮觀光特色，結合地方文化、藝術團體，或者農特產、民俗宗教等在地特色，來持續推動呈現，帶動人潮跟錢潮。

觀光局表示，兩場大型戶外音樂會將分別於9月7日及12月7日晚間7時於基隆中正區八斗子漁及宜蘭市宜蘭運動公園舉辦，邀請民眾一起共同體驗國家級的音樂響宴。