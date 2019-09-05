親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風路過須防汛
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

MLB／張育成貢獻2打點 扮印地安人獲勝關鍵

震驚！新北再發生分屍案 3名男子殺人分屍棄屍宜蘭礁溪

邀交響樂團下鄉 林佳龍期待不只是焰火式觀光行銷

2019-09-05 11:38聯合報 記者董俞佳╱即時報導

推動台灣觀光，交通部長林佳龍今天表示，不希望地方觀光只是焰火式的發展，而是要持續滾動式的長期整合。觀光局邀請國立台灣交響樂團合作，從9月7日開始舉辦一連串小鎮音樂會，林佳龍說，除了現場演出之外，還會拍下演出的影片，讓各個小鎮未來行銷觀光時，可以播放。

觀光局指出，邀請超過75位演奏家分別在基隆、宜蘭的小鎮舉辦大型音樂會，以及在各國家風景區轄內小鎮舉辦11場小型銅管五重奏快閃演出，以國家級的表演，結合小鎮的地景、文化，讓參與者體驗觀光、文化與音樂所激盪出的行程。

林佳龍表示，他不希望只是焰火式的行銷，也要將音樂會錄製成小鎮音樂會影片，透過影音宣傳將小鎮特色推廣至國際，吸引更多國際旅客到訪，深入體驗台灣小鎮的美好。

林佳龍說，他的目標是找出100個小鎮，持續輔導5年，整合小鎮觀光特色，結合地方文化、藝術團體，或者農特產、民俗宗教等在地特色，來持續推動呈現，帶動人潮跟錢潮。

觀光局表示，兩場大型戶外音樂會將分別於9月7日及12月7日晚間7時於基隆中正區八斗子漁及宜蘭市宜蘭運動公園舉辦，邀請民眾一起共同體驗國家級的音樂響宴。

至於擴大秋冬國旅第二波補助方面，林佳龍表示，這次推出的很多是經濟部輔導的商圈、夜市，預計可以帶動庶民經濟，除了住宿之外，其他的觀光工廠、休閒農場、夜市也都加入補助，而且消費券可以跨區使用，讓整體觀光都能受益。

交通部長林佳龍。記者董俞佳/攝影
交通部長林佳龍。記者董俞佳/攝影
分享

音樂會林佳龍基隆
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

秋冬遊加碼住宿拿200元消費券 林佳龍：全台灣夜市可用

2019-09-05 10:26

如何讓孩子主動練琴？ 五個撇步報你知

2019-09-05 11:43

如何讓孩子主動練琴？ 五個撇步報你知

2019-09-05 11:41

好市多購買這一款新品 打開份量讓她驚艷

2019-09-05 11:27

掉入攪拌機喪命 畜牧業：須落實機械保養及人員訓練

2019-09-05 11:50

海釣被魚鉤刺到 48歲糖尿病患手術10次保住手臂

2019-09-05 11:34

秋冬遊加碼夜市抵用200元 旅客觀望、業者不勝其擾

2019-09-05 11:34

清大女碩生指揮植物長成特定形狀 登上林茲電子藝術節

2019-09-05 11:32

中山大學迎新首創搭船遊港 培育跨域「引水人」

2019-09-05 11:28

中橫谷關千人健走 部落小旅行體驗原民風情

2019-09-05 11:24

領先國際實施低硫燃油管制 港區空氣汙染有效改善

2019-09-05 11:12

送信也關懷獨居長者 郵務士服務8年拉老婆一起來

2019-09-05 11:05

腿痠麻痛非椎間盤突出 聲波動力平衡系統矯正側彎11度

2019-09-05 10:43

台北大巨蛋「光煞」後遺症？風水老師：財運不佳主因

2019-09-05 10:42

屏東東琉線聯營碼頭豬屍 非洲豬瘟呈陰性反應

2019-09-05 10:34

不敢了！高血脂患者吃烤肉配啤酒腹痛 胰臟炎住院7天

2019-09-05 10:20

北市文化館所推易讀導覽 讓心智障礙者看懂展覽

2019-09-05 09:59

婦人牛奶、咖啡和茶不斷 治療胃幽門桿菌屢殺屢敗

2019-09-05 09:19

【食力】經歷低谷重新起跳！「怡客咖啡」軟硬兼施再戰咖啡紅海

2019-09-05 08:59

玲玲颱風降雨除汙 全台空品連3天「綠油油」

2019-09-05 05:41

拓越南版圖 長榮台北─峴港開航

2019-09-05 00:51

高麗菜超種首亮「紫燈」 不減種淪菜土

2019-09-05 00:49

台大推分級醫療 門診加掛須持轉診單

2019-09-05 00:44

秋冬國旅補助第二波加碼 發夜市200元抵用券

2019-09-05 00:38

久坐自救 每天1小時中強度運動

2019-09-05 00:34

每天久坐9小時 死亡風險增22%

2019-09-05 00:12

消除久坐罪孽 每天1小時中強度運動能抵消

2019-09-05 00:11

搶攻韓客市場 花蓮仁川包機 10╱17日首航

2019-09-04 23:54

簡單測出血友病 三總找到2新方法

2019-09-04 23:51

健康你我他／慢性病友 肺炎疫苗一勞永逸

2019-09-04 23:51

悼念洪祖培教授／我與神經學祖師的緣份

2019-09-04 23:51

便便救命 北榮設微菌實驗室

2019-09-04 23:51

中秋連假 北宜國道客運有優惠

2019-09-04 23:49

換腎20年 他「聽話」贏回健康

2019-09-04 23:36

中和再爆屈公病 急封國強嶺8步道

2019-09-04 22:34

久坐傷身 如何避險有訣竅

2019-09-04 22:20

久坐要人命！每天9小時 死亡風險增22%

2019-09-04 22:19

擴大秋冬國旅第2波加碼10億元 16日上路

2019-09-04 22:10

洪祖培辭世 曾是患者的醫師細數和神經學祖師爺緣分

2019-09-04 21:45
看更多

熱門文章

颱風外圍環流影響 氣象局：5日西半部宜蘭注意豪大雨

2019-09-04 21:25

玲玲颱風發威！北部整天有雨 中南部上午防強降雨

2019-09-05 05:41

第二波國旅補助擬投入10億元 16日上路

2019-09-04 21:38

擴大秋冬國旅第2波加碼10億元 16日上路

2019-09-04 22:10

取消現場加號？台大醫師：重點是轉診單

2019-09-04 20:54

每日星座運勢／牡羊人逢喜事精神爽 今日事業運旺

2019-09-05 00:00

玲玲外圍環流影響到深夜 法西颱風預計今天生成

2019-09-05 08:57

網瘋傳吃隔夜飯能對抗大腸癌 國健署這樣說

2019-09-04 19:20

華航60生日抽大獎！送60萬哩程數 等同4張商務艙

2019-09-04 17:16

婦人牛奶、咖啡和茶不斷 治療胃幽門桿菌屢殺屢敗

2019-09-05 09:19

彭啟明：玲玲颱風緩步北上 帶動西南風降雨到周日

2019-09-05 07:58

登山攀岩被水蛭咬出血 找到80年前古籍植物

2019-09-04 21:34

洪祖培辭世 曾是患者的醫師細數和神經學祖師爺緣分

2019-09-04 21:45

颱風外圍環流影響 豪雨特報雨區擴大

2019-09-04 13:51

每天久坐9小時 死亡風險增22%

2019-09-05 00:12

台南短時強降雨多處積水 水利局啓動抽水機抽水

2019-09-04 12:21

颱風玲玲外圍環流影響 18縣市大雨豪雨特報

2019-09-04 14:20

首度韓籍航空包機直航 花蓮仁川10月中旬首航

2019-09-04 12:25

影／地上最大動物對決！大象讓犀牛知道誰才是老大

2019-09-05 08:55

秋冬國旅補助第二波加碼 發夜市200元抵用券

2019-09-05 00:38

久坐要人命！每天9小時 死亡風險增22%

2019-09-04 22:19

好市多購買這一款新品 打開份量讓她驚艷

2019-09-05 11:27

久坐自救 每天1小時中強度運動

2019-09-05 00:34

10公尺山丘閃閃發亮！桃園地景藝術節9月6日開幕

2019-09-04 15:51

Uber條款10月上路 自救會：八成駕駛不知何去何從

2019-09-04 21:42

高偏差青少年 成年後創業多、收入高

2019-09-04 23:48

腸道菌相失衡恐致百病 醫籲多吃蔬果少吃肉

2019-09-04 14:02

劍魚臨去秋波 吳德榮：殘餘環流水氣可能影響台灣

2019-09-05 07:47

傳台大醫院9月起全面禁止掛號加號 院方急澄清

2019-09-04 20:24

秋冬遊加碼住宿拿200元消費券 林佳龍：全台灣夜市可用

2019-09-05 10:26

血尿拖半年見血塊才就醫 檢查發現是膀胱癌

2019-09-04 14:37

久坐傷身 如何避險有訣竅

2019-09-04 22:20

消除久坐罪孽 每天1小時中強度運動能抵消

2019-09-05 00:11

獨／國家災防中心LINE烏龍示警 竟是公路總局誤觸

2019-09-04 16:16

不是每個人都適合植牙 醫師表示有這幾種情況還是別植

2019-09-04 18:45

注意！ 農委會首度發出高麗菜紫色種苗超種警示燈號

2019-09-04 12:03

肯德基捲餅新口味「泡菜起司脆雞捲」 超值套餐百元有找

2019-09-04 15:02

金材昱館長機場秀長腿造型 果然是會「行走的費洛蒙」

2019-09-04 19:19

蘋果新聞網漲價逕扣款 退訂電話打不通

2019-09-04 20:48

帶含肉月餅返國 已12例開罰20萬元

2019-09-04 13:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top