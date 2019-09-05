秋冬遊加碼夜市抵用200元 旅客觀望、業者不勝其擾

2019-09-05 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



交通部今天至行政院報告第2波國旅補助加碼方案，各項優惠包括經濟部提供夜市抵用券新台幣200元、故宮兩人同行一人免費等，共投入10億餘元。對此，旅行業者大多表示，自由行的旅客是會受惠，但是會帶來多少效益不清楚，旅遊業者則是感到不勝其擾。民眾則持觀望態度，擔心只是小額的補助，會不會要一堆申請程序。

中華觀光精品協會秘書長張國榮表示，這次推動這種小額補助，像是200元夜市消費券，站在觀光的立場是歡迎的，可是也要思考這個200元的金額是否足夠，推動的效益又會是多少。

張國榮說，這些補助對於自由行的旅客可能會稍微受惠，對於旅行業者、團客則幾乎沒辦法受惠。他解釋，因為團客大多都已經排好行程，用到這些補助不容易。此外，補助越多也造成業者困擾。

旅行公會全聯會國旅委員會召集人林義順也認為，這些措施僅對個人自由行的旅客有幫助，對於旅行業者來說，不但沒受惠，又是大困擾，業者將擔心旅客是否又無限上綱，覺得什麼都可以補助，政府所推動的各項觀光補助，都已經造成旅行觀光界的困擾。

張國榮表示，此外，這些補助推出之後，造成原本8月要出遊的旅客改為9月以後，增加他們許多行政作業工作的浪費。

民眾也抱持觀望態度，張怡欣受訪表示，雖然有觀光補助，但是200元夜市消費券要怎麼領，會不會行政作業流程一堆，卻只有領到200元，會導致非常多民怨。