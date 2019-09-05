海釣被魚鉤刺到 48歲糖尿病患手術10次保住手臂

2019-09-05 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



48歲餐廳老闆罹糖尿病10年服藥控制，今年五月海釣處理釣餌時，左手魚際肌不慎被魚鉤刺到，回家後，左前臂產生出血性水泡及嚴重疼痛，血壓很低，呈現休克，到醫院確診為壞死性筋膜炎，立即手術，每三天清創，三周後才獲控制，再以20公分、30公分擴背肌皮瓣重建手術，後因手背感染，清創二周，再以腹股溝皮瓣重建，經清創手術十次，經住院二個月，目前可以搬東西，接受復健中，約可回復八成。

台中榮總重建整型外科醫師陳彥瑋說，台中榮總每年約有十例因感染海洋弧菌造成壞死性筋膜炎就診，尤其病例集中在天氣較熱的夏季，約七成。海洋弧菌寄生於蚵仔、生蠔、蝦蟹、海水魚類，常發生在台灣的中南部，相當兇猛，是國內造成壞死性筋膜炎的常見致病菌之一。他建議，處理甲殼類、魚類等海鮮要特別注意。

陳彥瑋指出，感染海洋弧菌有2途徑，食入含有海洋弧菌的食物，特別是未煮熟的海鮮，如生蠔、生魚片、甲殼類等，第二種為皮膚傷口的接觸，如被未煮熟的魚蝦或螃蟹等海鮮甚至是漁具刺傷、傷口接觸到海水等，釣客釣魚時不小心割傷皮膚，赤腳在沙灘上散步被刺傷都是常見途徑。

陳彥瑋說明，海洋弧菌的感染好發於肝硬化、慢性肝炎、糖尿病、酗酒、長期使用類固醇以及癌症病患，沿海地區的民眾，罹患慢性肝炎的比例偏高，且多從事漁業或養殖業，為高危險群，高危險族群若感染，病情常快速惡化，甚至在數小時內發生嚴重的壞死性筋膜炎及敗血症，併發多重器官衰竭甚至死亡。