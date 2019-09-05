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清大女碩生指揮植物長成特定形狀 登上林茲電子藝術節

2019-09-05 11:32聯合報 記者張雅婷╱即時報導

想要植物怎麼生長，也可以有方法？橫跨生物科技與藝術創作領域的國立清華大學碩士生周巧其設計出一組仿如地球儀的機械，利用電腦控制其360度旋轉，改變向光及背地角度，「指揮」植物生長，讓豌豆莖苗長成三角形、螺旋、心形等圖案，並取名為「生物訊號_模控」（Biosignal Cybernation），這項作品得到國際藝術節總監的特別推薦，受邀於奧地利林茲電子藝術節(Ars Electronica)展出。

22歲周巧其是清華大學跨院國際碩士學位學程「藝術與創新科技」組新生，對生物科技特別有興趣，並擅長木作與機械構造，她的大學同學胡悠揚擅長電腦程式編寫，在創作時常能發揮互補功能，兩人組成「Y2K」共同創作，周巧其說，有次兩人搭公車時聊到日本人用模具壓制出方形西瓜，突然想到「能否不借助模具、鐵絲等外力，凌空雕塑出植物的形狀？」。

為了不借助外力，他們靠創意打造出可360度旋轉、形似地球儀的儀器，上置燈泡，運用植物的向光性和背地性等特性來控制生長方向，透過電腦指令逐步轉動儀器中的豌豆苗，讓莖苗長成預設圖案，為找出豌豆苗生長的規則，胡悠揚說，每隔5分鐘拍攝一張豌豆生長圖，並透過人工智慧分析數據，設定三軸馬達定時轉動豌豆苗，就可以控制它朝預設的方向生長。

周巧其說，選擇豌豆苗是因它長得快，每天照光16小時，就可以長0.6至1公分，十幾天就能長成一件完整圖案的作品，笑稱這台儀器就像「植物的3D列印機」，隨手畫個圖案，輸入電腦，植物就能長出你要的形狀。他們試過的圖案包括三角形、方型、菱形、五角形、六角形等；而採用紅波光，也能控制豌豆多長莖、少長葉。

此外，他們還得到清大生科院教授李家維指導及學長林子揚技術支援，採用「標本原色保存技術」將長成特定形狀的豌豆苗作成標本定型。將豌豆泡在含銅的溶液，可以取代植物葉綠素中容易流失的鎂離子，將植物的原形原色栩栩如生地保存下來。

李家維說，生物學之父達爾文一百多年前發現植物有向光性，如今這是小學生都有的常識，但誰會想到利用這個植物特性來創作藝術，李家維對周巧其源源不絕的想像力與創意也十分嘆服，決定在她的藝術創作之路上助一臂之力。

而周巧其、胡悠揚受邀參展林茲電子藝術節的歷程也很驚奇，她說「生物訊號_模控」作品今年2月入圍日本的You Fab全球創意獎，評審團中有一位是林茲電子藝術節的藝術總監史塔克（Gerfried Stocker），他因喜愛這件作品，特別寫了一篇藝評，並在今年5月時向周巧其和胡悠揚詢問是否能前往林茲電子藝術節展出作品，「我們那天晚上興奮得失眠了」，兩人也成為獲邀參展林茲藝術節最年輕台灣藝術家。

得到國際藝術節邀展的肯定，周巧其也特別向感謝實踐大學指導老師沈伯丞致謝，而胡悠揚成為台大網路與多媒體研究所新生，兩人也相約結合兩人專長，分攻資工及生科專業，繼續創作。

「生物訊號_模控」是一件互動作品，能讓觀眾創造路徑引導豌豆生長。圖／清大提供
「生物訊號_模控」是一件互動作品，能讓觀眾創造路徑引導豌豆生長。圖／清大提供
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清華大學碩士生周巧其用電腦控制植物向光背地的角度，指揮豌豆生長路徑。圖／清大提供
清華大學碩士生周巧其用電腦控制植物向光背地的角度，指揮豌豆生長路徑。圖／清大提供
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周巧其利用植物向光背地特性，指揮豌頭苗長成方形。圖／清大提供
周巧其利用植物向光背地特性，指揮豌頭苗長成方形。圖／清大提供
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周巧其（左）與胡悠揚（右）結合兩人專長，創作出能令植物長成特定形狀的藝術作品。圖...
周巧其（左）與胡悠揚（右）結合兩人專長，創作出能令植物長成特定形狀的藝術作品。圖／清大提供
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清華大學碩士生周巧其用電腦控制植物向光背地的角度，指揮豌豆生長路徑。圖／清大提供
清華大學碩士生周巧其用電腦控制植物向光背地的角度，指揮豌豆生長路徑。圖／清大提供
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藝術節清華大學
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