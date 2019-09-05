中山大學迎新首創搭船遊港 培育跨域「引水人」

2019-09-05 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



中山大學一連兩天舉辦全國唯一的「搭船遊港」迎新活動，商請高雄輪船公司派出兩艘觀光遊船提供服務，共航行10個航次，帶領近1100名中山新鮮人從棧貳庫碼頭出發，導覽高雄港區特色。校方希望期培育學生成為跨領域「引水人」，因應世界經濟變遷，隨時具備移地學習的能力。

中山大學學務長楊靜利表示，「引水人」又被稱為「領港Sea Pilot」，可說是討海人的最高榮譽職位。各港口「引水人」熟悉港口地形、天候氣象及水文條件，以高超的專業技術和豐厚經驗，負責在港灣、港口等水域或水陸交通幹道，將船隻引航入港，確保船隻與港口安全，在世界海運經濟扮演重要角色。

今年的迎新，中山大學特別與高雄輪船公司合作舉辦「從海上認識高雄」活動，期待中山新鮮人從進入大學的第一天起，就能打破單一陸地視角，踏出海岸線看見更豐富多彩的世界，開啟多元視野，培養「跨域引水人」能力。