好市多購買這一款新品 打開份量讓她驚艷

2019-09-05 11:27 聯合新聞網 綜合報導



有網友PO文表示這款厚切馬鈴薯條份量很多，讓她相當驚豔。圖擷自 臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」 分享 facebook

近期有位女網友上網發文，表示自己最近去好市多買了一款新品，打開後讓她相當驚艷，因為不像市面的內裝物都填滿空氣，這一包滿滿扎實的料，且吃起來不會油膩，調味也不會很重，讓她直呼是看電視的最佳零嘴，而網友看到文章後也表示看起來很心動，想衝去店裡購買。

這位女網友2日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文，表示自己去好市多台中店購買了新品—甜辣厚切馬鈴薯條，她說「打開有驚艷一下，因為量蠻多的，不像洋芋片大多是空氣」，她表示這款零食口感脆脆的，像卡迪那薯條的口感，但因為是厚切可以吃到很明顯的馬鈴薯味，口味的話，她覺得沒有甜辣，調味不重，有微微的辣和番茄的酸香，而且這款零食標榜低溫低油製成，吃起來不會很油膩，讓她直呼「是看電視很適合的零嘴」

貼文一出後，也吸引上百位網友留言，許多人紛紛表示看了很心動，想去店裡購買，「感覺很讚耶」、「新品！買來試試！」、「第一次看到圖片與實際內容物符合的」、「為了這包明天要衝台中店」，但也有網友表示「賣相很好，看起來調味很重，結果跟七味粉一樣，只是看起來。」、「不辣，好鹹.....」、「口感吃起來酥酥的，覺得調味粉的味道比較重，反而吃不出馬鈴薯的味道，不會想再回購了」、「但我覺得卡辣母久大贏，價錢也便宜⋯這個口感沒很好」