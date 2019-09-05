送信也關懷獨居長者 郵務士服務8年拉老婆一起來

2019-09-05 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



蔡英文總統（中）與中華郵政董事長吳宏謀（左），上午出席郵政員工關懷獨居長者績優楷模表揚大會。記者林澔一／攝影 分享 facebook 中華郵政今天上午首度舉辦郵政員工關懷獨居長者績優楷模表揚大會，共表揚30位員工。一位在六龜服務的郵務士說，當發現有長輩眼睛看不到，拿信給他們時就會協助拆封跟閱讀，若需要繳費也會幫忙，盡一點點力，老婆也拉進來一起服務，一服務就是八年。

郵務士黃毓銘郵說自己輪流跑遍幾乎整個六龜，整天都可以看到老人家。因為六龜比較偏遠，老人家不方便，有幾次揪團購，問是否需要日常用品，今天幫忙一個阿姨買一箱，過幾天又要再三箱。除了日常的採買，他也會觀察老人家的身體狀況，像是看到戴墨鏡，就是動眼睛手術，帶護膝就是膝蓋關節怎麼了。他說，曾經有個阿姨長骨刺用藥會心悸跟盜汗，讓他緊張、擔心，請她跟醫生再次確認。

郵務稽查許金鳳則說，獨居長者都把她當女兒，郵局會定點送物資過去。屏東有六個稽查段會持續去探訪，看看老人家好不好，9月7日將舉辦中秋送暖。她也呼籲在外工作的年輕人要打電話給獨居長者報平安，會讓這些老人很開心。

中華郵政董事長吳宏謀致詞時說，第一線的投遞人員利用工作之餘，做志工關懷社會，因為對每家每戶很熟悉又很熱情，不只投遞包裹跟郵件，還把關懷跟溫暖送到獨居老人身上。在社會關懷部分，前年有6萬4千多件，去年7萬8千多件，今年會突破9萬，未來讓郵政公司關懷需求數越來越高。

吳宏謀說，郵政公司是百年老店，有優良傳統，以服務來贏得各界支持，服務範圍很大，天涯海角，只要有人住都是服務的地方。

他說，不可諱言科技進步帶來人類生活型態改變跟衝擊，要提早因應，目前加速精進改革，包含智慧物流、數位金融、資產活化等，也配合國家政策善盡社會企業責任，密切跟部會合作。吳宏謀表示，郵政工作非常接地氣，會找到最佳服務模式。

交通部長林佳龍說，中華郵政公司已經123年，得到人民最大信任。對於獨居長者或長照，在跟衛服部積極協調後，南港郵局成為第一個做長照的範例，在基隆醫院合作後有初步成效，還有20幾處低度使用的空間要加速盤點。

總統蔡英文也提到，最讓人感到貼心跟很有感受的，就是中華郵政透過創新思維照顧獨居長者，面對面的關懷是無法被取代的。規畫、善用郵局結餘空間做長照服務，台北南港郵局就是示範點，為綜合式長照機構，縮減當地常照需求，而除了長照，也有完整物流通路，協助偏鄉運送，服務弱勢。