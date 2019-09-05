腿痠麻痛非椎間盤突出 聲波動力平衡系統矯正側彎11度

2019-09-05 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



雙腿痠麻痛，並非就是椎間盤突出。雲林28歲吳姓男子從小就脊椎側彎，引起雙腿的痠麻痛，出國旅遊也因跛腳而掃興，對於開刀又諸多顧慮，延遲治療讓脊椎側彎更嚴重。後來嘗試以聲波動力平衡系統治療，矯正側彎角度達11度，不僅降低痠麻痛，不需開刀又可以如常工作養家。

在郵局工作的吳先生說，因為小時候醫療較不發達，一直都沒有接受更積極的側彎矯正治療，最多就是熱敷、電療及腰部牽引等物理治療，因此遲遲沒有好轉。長大後側彎角度越來越增加，不但引起氣胸，工作時只要久坐就腰痠，偶爾搬重物更容易去拉到腰肌肉造成發炎，飽受脊椎側彎之苦。

活力得中山脊椎外科醫院物理治療師蔡雯萱表示，經過檢測，患者的胸椎右側彎達到32度、腰椎右側彎達15度，側彎角度大且影響胸椎及腰椎的節數達到14節之多。由於他側彎角度大，造成單側肌肉緊繃、對側鬆弛無力，穩定度下降，在不適症狀出現後，常常以代償姿勢去做事，時間一久，症狀只有更嚴重。雖然外院的醫師建議他接受手術矯正，但若接受手術矯正，因牽涉需矯正節數很多，不確定因素也更著增多。

因為吳先生不想走開刀這條路，醫師建議接受KKT聲波動力平衡系統治療，雖屬於保守治療的脊椎矯正儀器，但卻可將結構與軟組織重新平衡，還可修復神經，較能輕易降低痠麻痛不適感。