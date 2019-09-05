台北大巨蛋「光煞」後遺症？風水老師：財運不佳主因

2019-09-05 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



大巨蛋頂的「鈦金屬板」反射嚴重，造成附近居民困擾。記者郭頤/攝影 分享 facebook 台北大巨蛋日前遭到附近居民投訴，盛夏時節陽光照射建物，大量光害影響附近住戶、國小及駕駛人安全。風水老師提醒，反射日光除了影響生活品質外，直射「光煞」更是財運不佳主因，民眾不可不知。

中國地理風水研究協會理事長張旭初分享，買房需留意日光反射情形，從風水上來說，陽光反射入內稱作「光煞」，直射客廳會影響人體及睡眠品質，若直射臥房，則易造成夫妻感情不睦或桃花運不佳。普遍來說，以五鬼運財觀點分析，風水中「鏡神」被視為財神，大巨蛋外層反光板吸收日光，造成雜射效應，被照射到的居民易產生家運下降，財運狀況不容樂觀。

夏秋交界，台灣日照時間長，5~10月大巨蛋陽光反射問題嚴重，成為周遭住戶難解議題。張旭初說，光煞最常發生在「日出東曬、正午時段及日落西曬」3時段，對商家而言，亮光直射店面，除了會客人用餐品質外，也容易引起煩躁、想逃避的負面情緒，輕則老客人不再光顧，重則無法吸引新客到來，間接影響生意。都市常出現雜射情形，張旭初提及，目前台北除了大巨蛋外，三創生活園區靠近市民大道側，也有類似狀況出現。

「光煞」對從事金融業或投資工作的民眾是大忌，張旭初建議，若為租屋一族，最好方式就是搬走，方能一勞永逸。而注重財運的公司行號，煞氣容易引起財運不順，資金鏈出問題，也需特別留意。

對於無法輕易搬家的民眾，又該怎麼做？張旭初分享避煞2訣竅，訣竅一「擺放擋煞小物」，當自家受到雜射，可在陽台擺放水晶球，或加裝草綠色、藕色窗簾擋煞，有良好反射效果；訣竅二「不可使用盆景」，風水上盆栽造景屬陰，切記不可放於陽台，若遇到鬼月「樹望人不旺」，容易有招陰效果，對運勢不順的人不利。