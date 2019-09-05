屏東東琉線聯營碼頭豬屍 非洲豬瘟呈陰性反應
屏東縣動物防疫所本月1日接獲海巡署南部分署第五岸巡隊鹽埔安檢所通報，在東琉線聯營處東側碼頭水域發現1隻約5月齡、重約65公斤的豬屍，經海水浸泡及海浪沖刷屍身已腫脹腐爛，但體型外觀仍完整可辨，採集檢體經家畜衛生試驗所檢驗後，非洲豬瘟呈陰性反應。
屏東縣動物防疫所說，安檢所人員依標準作業流程協助現場管制及豬屍處理工作後，防疫所人員將周邊環境消毒，並採集檢體後送驗；該豬屍研判應為本島養豬場斃死豬，因不良養豬業者惡意丟棄後經河水流入海中而海漂至此，請養豬農戶做好斃死畜之管理，切勿隨意棄置動物屍體以杜絕動物屍體經由河流傳播病原的機會，也請民眾不要太過驚慌。
農業處長黃國榮呼籲，養豬業者務必做好自家豬場自衛防疫及衛生管理工作，動物因罹患或疑患動物傳染病或病因不明而死亡時，動物所有人或管理人應依法通報，絕對不可任意丟棄，散播病原，違反規定者將依動物傳染病防治條例第43條裁處5萬元以上100萬以下罰鍰。
「防疫等同作戰，做好防疫人人有責！」他說，目前大陸已全面淪陷成為非洲豬瘟疫區，疫情也在亞洲其他地區蔓延，除蒙古國、北韓及俄羅斯外，其南境的越南、柬埔寨、寮國、緬甸等國亦已成為疫區；中秋佳節將至，請民眾切勿自疫區攜入豬肉製品，以免將病原傳入國內而危害本國養豬產業，違者將依法裁處20至100萬元罰鍰。
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