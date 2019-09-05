屏東東琉線聯營碼頭豬屍 非洲豬瘟呈陰性反應

2019-09-05 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣動物防疫所本月1日接獲海巡署南部分署第五岸巡隊鹽埔安檢所通報，在東琉線聯營處東側碼頭水域發現1隻約5月齡、重約65公斤的豬屍，經海水浸泡及海浪沖刷屍身已腫脹腐爛，但體型外觀仍完整可辨，採集檢體經家畜衛生試驗所檢驗後，非洲豬瘟呈陰性反應。

屏東縣動物防疫所說，安檢所人員依標準作業流程協助現場管制及豬屍處理工作後，防疫所人員將周邊環境消毒，並採集檢體後送驗；該豬屍研判應為本島養豬場斃死豬，因不良養豬業者惡意丟棄後經河水流入海中而海漂至此，請養豬農戶做好斃死畜之管理，切勿隨意棄置動物屍體以杜絕動物屍體經由河流傳播病原的機會，也請民眾不要太過驚慌。

農業處長黃國榮呼籲，養豬業者務必做好自家豬場自衛防疫及衛生管理工作，動物因罹患或疑患動物傳染病或病因不明而死亡時，動物所有人或管理人應依法通報，絕對不可任意丟棄，散播病原，違反規定者將依動物傳染病防治條例第43條裁處5萬元以上100萬以下罰鍰。