秋冬遊加碼住宿拿200元消費券 林佳龍：經濟部認證夜市可用

2019-09-05 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫─各部會第二波加碼方案」將出爐，交通部長林佳龍今天上午參加郵政員工關懷獨居長者績優楷模表揚大會會後聯訪時表示，只要有住宿就會拿到證明，會發送200元消費抵用券，加碼方案全台灣經濟部認證的夜市都可以用。

行政院發言人Kolas Yotaka昨天表示，第二波加碼方案共有各部會推出的十一大類優惠，包含經濟部、農委會、客委會、原民會、教育部、文化部等，合計投入十億餘元，將從9月16日起實施至12月31日止。

對此，林佳龍說，搭配交通部推出擴大國旅秋冬遊，各部會有加碼，有住宿就有證明，會發送200元消費抵用券，對於促進商圈跟夜市等庶民經濟很有效果，經濟部加碼方案，全台灣經濟部認證的夜市都可以用，會有確認的方法，抵用券就是鼓勵大家，秋冬遊也可以拿抵用券消費。

至於林佳龍日前拋出修法放寬多元化計程車增APP預告車資且免跳表，看似替Uber解套，卻爆出租賃車業者在10月面臨倒閉，已有上百家車行串聯將對交通部提告申請國賠。林佳龍說，創造Uber跟計程車公平競爭的基礎，就是人車要合法，要納管，又要有路可以走。讓Uber司機考職業駕駛執照，協助車子貸款。

他說，用Uber跟共享經濟的進步方法去提升計程車的發展，其中很重要的是預告車資。林佳龍說，很多乘客上車之前不知道會不會繞路，現在有協助多元化計程車方案，鬆綁顏色跟匯率，只要保障基礎的起跳價格。他表示，當然有些人希望付多一點車資、坐好一點的車，也予以鬆綁。

林佳龍說，租賃車有其管理辦法，會協助轉型，經過交通部協調，會幫忙建立有自己的資訊平台，讓計程車、Uber、租賃車業者有更好競爭環境，最後目標就是讓民眾有更好搭車品質。