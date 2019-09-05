不敢了！高血脂患者吃烤肉配啤酒腹痛 胰臟炎住院7天

2019-09-05 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



醫師廖重慶說明，王姓上班族因急性胰臟炎，經禁食3天，住院1周，出院後低油脂飲食、禁酒2周，症狀改善。記者趙容萱／攝影 分享 facebook 30歲王姓上班族健檢發現有高血脂二年多，但沒有症狀，也沒有服藥控制。日前與朋友一起烤肉，吃了不少肉也喝了一些啤酒，隔天腹痛，出現後背痛、腹脹，以為吃壞肚子，買胃藥吃沒改善，掛急診發現是高血脂引發急性胰臟發炎。

林新醫院胃腸肝膽科醫師廖重慶表示，預防急性胰臟炎最重要就是保持生活正常，少喝酒，一旦發生急性胰臟炎，就應盡速就醫。中秋佳節，吃美食更要注意是否過量，例如高油脂食物、啤酒、辛辣食物、文旦。

廖重慶説，約有近二成五急性胰臟炎為重度胰臟炎，常合併全身性的併發症，包括急性呼吸窘迫症候（ARDS）、多重器官功能障礙或衰竭、瀰漫性血管內凝血（DIC）等，嚴重致死，約有17%死亡率。

廖重慶指出，王姓病患到院後，胰臟腫二倍大，胰臟指數血清脂肪酶（lipase）和澱粉酶（amlyse）大於正常值3倍以上，三酸甘油酯 （TG）是正常的5倍。安排腹部電腦斷層檢查證實為高血脂引發的急性胰臟發炎，還好王姓病患來得早。急性胰臟炎的治療，首先必須要禁食，甚至水都不能喝，以減輕胰臟的負擔。