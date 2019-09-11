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微風廣場歡慶18週年&微風南京6週年

2019-09-11 00:00文／ 曾俊林

Breeze Super復興本店&南京店 首度聯手同慶
滿額豪奢抽新加坡雙人皇璽桂冠艙來回機票、全球最美太空按摩椅

微風廣場歡慶18週年&微風南京6週年。 圖／微風 提供
微風廣場歡慶18週年&微風南京6週年。 圖／微風 提供
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慶祝微風廣場18週年與微風南京6周年慶生日快樂，微風一直以來不斷創新，力求呈現最高品質的商場，帶給顧客們驚喜。除了滿千送百，今年微風廣場消費只要單筆消費滿5,000元即可獲得「長榮航空皇璽桂冠艙‧台北-新加坡雙人來回機票」抽獎券乙張，買越多，中獎機會越大，刷微風聯名卡再加碼單日單筆消費滿200萬元，即可直接免費兌換「中華航空台北-曼谷 來回機票」送您出遊去，微風南京憑微風會員資格於全館單筆消費滿6,000元，抽「Wales Family Lifestyle來思達×榮泰太空按摩椅」，共抽兩台，單日於微風南京館內消費累計滿2萬元還可加贈「KINYO」藍芽4.2吸磁頸掛式耳機乙份，限量50份。

週年慶期間於微風廣場指定區域單筆消費達門檻，即贈該檻酬賓券：珠寶手錶滿30,000元送1,500元(Cartier、BVLGARI、CHAUMET、CHANEL、PANERAI、PIAGET、BOUCHERON、POMELLATO、TASAKIA)；指定專櫃LV滿50,000元送1,000元；國際精品滿10,000元送1,000元；流行名品、服飾、飾品(GF-GNC、3F-ONLY/JACK&JONES)滿5,000元送500元；GF化妝品、鞋區、3F、6F、7F滿3,000元送300元(5F-紀伊國屋僅配合9/12-9/29、10/5-10/13)；微風南京全館消費(除餐飲及超市不配合) 滿3,000元送300元；指定專櫃(御晶)，滿10,000元送500元，

行動支付已成為現代人的日常，微風Breeze Rewards除了讓您一機在手即可優雅購物、輕鬆集點、自動兌換抵用券等功能外，今年上線的Breeze Pay祭出最高優惠近27%，要讓消費者輕鬆支付購物，還要回饋拿到手軟， 週慶期間使用Breeze Pay 消費滿3,000元，不僅可兌換酬賓回饋300元，微風APP扣抵300點再拿200元抵用券，10/14日(一)前憑微風積點禮遇會員資格，凡綁定指定銀行並以微風錢包Breeze Pay支付單筆3,000元(含)以上，可再獲得會員點數2000點(抵用券200元)，若消費者於首四日9/12(四)-9/15(日) 則Breeze Pay綁定微風聯名卡獨享雙倍回饋，等於單筆滿3,000，直接送您4,000點，近27%的最高回饋輕輕鬆鬆入袋。活動期間不僅有滿額禮「法國Chocolate Fondue巧克力」可換，10/16(三)前在指定館別使用 Breeze Pay累積(可跨館)消費達30萬，再加碼贈「Georg Jensen Travel INFINITY 28吋聚碳酸酯行李箱」一個,輕鬆將時尚拉回家！

微風廣場透過獨家品牌、POP-UP快閃店、概念店，讓消費者走進微風廣場對時尚的潮流與趨勢能一目了然之外，在這裡也可以獲得名媛、維密超模間保養的第一手資訊，逛累了再到Breeze Diamond Lounge小歇享用精緻下午茶，鞋、包、衣、保養和下午茶微風廣場一次通通滿足您，週年慶首四日期更配合Breeze Pay餐飲推出買一送一優惠，期間購買商品使用Breeze Pay還能讓你用最划算的方式購買商品，省下荷包還要能輕鬆累積滿額。微風南京與其他分店不同，提供充滿溫度的空間希望給予來往大量的上班族群，甚至各個家庭客層，一個在忙碌生活的節奏步調能喘息空間，對於上班族如何聰明選購是首要重點，但折扣商品不是買越多愈多越划算，微風南京替您精選「必需」入手商品，讓你不僅買到商品還能省荷包：秋冬即將來臨不少民眾趁著週慶期間選擇更替家中寢具IMAGER-37易眠枕系列下殺不到3折，其他品牌也祭出2-5折不等優惠，而上班族最不可或缺的就是美妝保養品及服飾衣物，化妝保養品、服飾最低4折起之外更有不少新品上市、新櫃登場，歡迎到微風南京盡情享受購物的樂趣。

Breeze Super復興本館首四日特別推出頂級水果木箱禮盒（原價1,0800...
Breeze Super復興本館首四日特別推出頂級水果木箱禮盒（原價1,0800元）特價8,800元（限量30組）。 圖／微風 提供
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Breeze Super復興本館、南京店也首次聯手同慶, 週慶期間全面9折起，兩店各自針對不同客群推出首四日優惠商品,復興店首四日特別推出A5宮崎和牛牛排組+沙朗250g+紐約客250g（原價5,000元/組）特價3,500元/組,再加贈 頂級義大利巴薩米克醋1瓶,以及頂級水果木箱禮盒（原價1,0800元）特價8,800元（限量30組）,另外南京店首四日也推出響30年 700ml（推薦價195,000元）特價170,000元（限量1組）以及9/18(三)限定優惠的西班牙Can Beach巧克力果醬/蘋果/覆盆子/橘子/西洋梨/芒果/無花果/280g（原價390元起）特價2瓶600元，不論是家庭式、單身族皆能滿足您的需求，Breeze Super嚴選歐、美、日等頂級、高品質或稀有食材，更導入面對面服務，迎合不同客群的各種需求，復興本店更於週慶期間請來日本在地職人現場演繹正宗美食，讓消費者更能完善體驗日本好味道。
週年慶特別營業時間：周一至周日11:00am-10:00pm

●微風廣場-滿千送百
活動日期：2019.09.12(四)-10.14(一)
活動方式：活動期間於以下指定區域當日單筆消費達指定門檻，方可兌換該檻酬賓券。APP可立即自動兌換電子酬賓券。
珠寶手錶滿30,000送1,500
(1F Cartier、BVLGARI、CHAUMET、CHANEL、PANERAI、PIAGET、BOUCHERON、POMELLATO、TASAKI)
國際精品滿10,000送1,000
流行名品、服飾、飾品滿5, 000送5,000
(B1-GNC、3F-ONLY/JACK&JONES)
GF 化妝品、鞋區、3F、6F、7F 滿3,000送300
(5F紀伊國屋書店配合9/12-9/29、10/5-10/13)
指定專櫃LV滿50,000送1,000(限量200份)

●微風南京-滿千送百
全館消費(除餐飲及部分不配合專櫃) 滿3,000元送300元
指定專櫃 滿10,000元送500元

●微風廣場 【Daily Glam 機票抽獎】

微風廣場消費只要單筆消費滿5,000元即可獲得「長榮航空皇璽桂冠艙‧台北-新加坡...
微風廣場消費只要單筆消費滿5,000元即可獲得「長榮航空皇璽桂冠艙‧台北-新加坡雙人來回機票」抽獎券乙張。 圖／微風 提供
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活動日期：2019.09.12(四)-10.14(一)
抽獎時間：2019. 10.15(二) 12：00
活動地點：微風廣場6F贈獎處
活動方式：活動期間內全館單筆消費滿5,000元，即贈抽獎券乙張，滿10,000元，即贈抽獎券兩張，以此類推。就有機會獲得「長榮航空皇璽桂冠艙‧台北-新加坡雙人來回機票」！(市值71,550元)活動注意事項請見抽獎券上說明及現場公告

●微風南京 萊思達按摩椅 驚喜抽
活動日期：2019.09.12(四)-10.14(一)
抽獎時間：2019.10.22(二) 18:00公佈得獎者於粉絲專頁。
活動地點：微風南京3F贈獎處
活動方式：憑微風會員資格於全館單筆消費滿6,000元，即可享一次抽獎機會，12,000享一次抽獎機會享一次抽獎機會，依此類推，有機會抽中「Wales Family Lifestyle來思達×榮泰太空按摩椅」乙台。(市值：158,000元，恕不挑色，抽2台)活動注意事項請見抽獎券上說明及現場公告

微風南京憑微風會員資格於全館單筆消費滿6,000元，抽「Wales Family...
微風南京憑微風會員資格於全館單筆消費滿6,000元，抽「Wales Family Lifestyle來思達×榮泰太空按摩椅」，共抽兩台。 圖／微風 提供
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●聰穎不凡的購物 就用 Breeze Pay 綁定消費最優惠
※首四日限定 會員點數超值換200抵用券限時搶
活動日期：2019.09.12(四)-09.15(日)
活動內容：憑微風積點禮遇會員資格，即可至微風廣場6F贈獎處，會員扣抵300點，即可兌領200元週慶折價券。每位會員限兌換乙次，限量1,000份
※Breeze Pay獨家滿額贈！
活動日期：2019.09.12(四)-09.15(日)
活動內容：以微風錢包Breeze Pay綁定指定銀行信用卡，當日憑微風APP會員條碼並持Breeze Pay當館當日單筆消費滿$1,050(含)以上之發票，即可至6F贈獎處兌領市價1,050元「法國Chocolate Fondue巧克力」乙份。限量150份，每位會員帳號限兌換一次，口味恕無法指定。
※Breeze Pay加碼！3,000元送2000點
活動日期：2019.09.12(四)-10.14(一)
活動內容：憑微風積點禮遇會員資格，凡綁定指定銀行信用卡並以微風錢包Breeze Pay支付單筆3,000(含)以上，可獲得會員點數2000點乙份。數量有限，兌完為止。
※Breeze Pay再加碼
活動日期：2019.09.12(四)-10.16(三) 期間跨館累計
兌換地點：微風廣場/微風南京/微風信義/微風松高/微風南山
兌換方式：微風積點禮預會員APP線上登記
活動方式：活動期間以BREEZE PAY 累積消費達30萬，即贈「Georg Jensen Travel INFINITY 28吋聚碳酸酯行李箱」一個，限量250份。
微風集團保留活動與贈品修正/終止之權利，如有未盡事宜依微風APP最新消息公告為準

活動期間以BREEZE PAY 累積消費達30萬，即贈「Georg Jensen...
活動期間以BREEZE PAY 累積消費達30萬，即贈「Georg Jensen Travel INFINITY 28吋聚碳酸酯行李箱」一個，限量250份。 圖／微風 提供
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●微風廣場-開門禮
活動期間：2019.09.12(四)11：00
活動地點：1F復南大門口
活動方式： 當日11:00由復南大門前100名入館的顧客，即可獲得「深夜裡的法國手工甜點」精緻小禮，每人限領乙份。(限量100份，數量有限送完為止。)

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