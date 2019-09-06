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水龍捲沖進馬桶 連神燈精靈也大驚

2019-09-06 00:00聯合線上 文／鄭嘉蕙

世界每一天都不斷再進化，現代人不離身的手機，從1983年有兩塊磚頭大且須10小時的充電時間，進化到現在比手掌還小的智慧型手機，而人們日常生活必需的馬桶設備沖水技術，當然也持續躍進著。傳統直沖式馬桶，利用水箱和馬桶的高低落差壓力，集中水力將穢物沖走，噪音大且易留髒污，演進到今天已開發出：省水、安靜、奈米抗污力強的新式沖水技術。

TOTO 1920年建立首座隧道窯實驗室。 圖／TOTO台灣東陶 提供
TOTO 1920年建立首座隧道窯實驗室。 圖／TOTO台灣東陶 提供
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在追求高生活品質的使命趨勢下，日本百年品牌TOTO將科技運用在貼心設計，翻轉馬桶沖水技術，水龍捲馬桶有請龍捲風級的去污力，馬桶好清更乾淨，如廁的五感新體驗，絕對讓人耳目一新。

老實說，一提到清潔馬桶總是讓人眉頭深鎖，總是一刷再刷，好不容易把馬桶清乾淨，沒多久又是污黃殘垢，讓用如廁的人難受不說，連進廁所都有心理恐慌！堅持要讓「馬桶很髒」、「細菌溫床」的負面名聲消失，日本衛浴第一品牌TOTO保持對衛浴環境的執著與態度，要徹底解決這個令人頭痛的問題，該如何更省事又省力保持馬桶清潔？『龍捲風』給了靈感！

TOTO水龍捲馬桶利用龍捲風掀起的風速水量強勁去污，相較於過去傳統馬桶更容易清潔，效果也更乾淨，還有不易噴濺的優點更能保持浴室潔淨舒爽，用革新技術關心使用者的健康同時守護環境。

聯合線上／製表
聯合線上／製表
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水龍捲功能當然是TOTO馬桶的強項，不過馬桶技術除了水龍捲洗淨外，還要加上剛剛好的緣弧設計，以及抗污的「喜貼心」釉料，才能讓TOTO水龍捲馬桶格外吸睛。

TOTO花費三年經歷無數個模型以及水流實驗，研究出獨創龍捲噴射水流，延緣弧形內壁持續迴旋數回，漩渦式加速而下，強勁沖洗馬桶內壁的同時，也達到靜音的要求。

圖／TOTO台灣東陶 提供
圖／TOTO台灣東陶 提供
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龍捲噴射式洗淨與無稜緣弧設計兩大攜手，再髒的馬桶、再多的細菌都抵擋不住水龍捲洗淨的緣弧沖刷，馬桶內緣不再卡垢，不用特別出力就能輕鬆擦拭清潔，藏污納垢的死角通通一沖即淨，維持馬桶潔淨就是這麼簡單。

另一項科技運用則是啟用超越奈米的陶瓷專用釉藥喜貼心技術，在TOTO水龍捲馬桶表面形成離子防護層，讓污垢難以附著，自然能夠更便利維持潔淨，這可是TOTO獨家專利技術，在陶瓷類商品外佐以保護層，沖得超乾淨、喜貼心釉面不殘留，由裡到外乾淨又衛生，超越肉眼看得見的標準，創造無可挑剔的究極洗淨力。

圖／TOTO台灣東陶 提供
圖／TOTO台灣東陶 提供
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TOTO水龍捲馬桶，水龍捲洗淨、無稜緣弧設計、喜貼心釉面三大潔淨科技攜手，可以說是神燈精靈的三大願望一次到位，馬桶潔淨力無可取代，讓如廁盡情享受衛生乾淨，大躍進的清潔度可以輕鬆擁有。

了解更多水龍捲馬桶：https://tinyurl.com/y2fdo2fu

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