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北市文化館所推易讀導覽 讓心智障礙者看懂展覽

2019-09-05 09:59聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市文化局首創全台第一本文化館所《易讀設計指南Guidebook》，供文化場館設...
北市文化局首創全台第一本文化館所《易讀設計指南Guidebook》，供文化場館設計易讀導覽手冊，昨公布首波示範場館易讀手冊，方便心智障礙者參觀。圖／文化局提供
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照顧心智障礙者，北市文化局首創全台第一本文化館所《易讀設計指南Guidebook》，供文化場館設計易讀導覽手冊，昨公布首波示範的紀州庵文學森林、李國鼎故居、芝山文化生態綠園3場館易讀手冊，盼減少心智障礙者過去看不懂、記不得的情況；文化局表示，110年底前將完成其他25處委外文化場館易讀導覽手冊。

心智障礙者進入文化館所時，經常要面對「資訊太艱深複雜」、「閱讀負荷量過高」的困境；中華民國智障者家長總會主任林幸君表示，心智障礙者少有參訪文化館所的機會，即使努力且仔細閱讀展板上的文字，卻總因資訊量龐大複雜，無法理解其中想要傳達的資訊與知識性內容。

文化局為落實文化平權，參考歐美國家「易讀（Easy-to-Read）」概念規畫易讀設計指南，並從3處館所先示範依指南製作排版、字體、顏色及字詞選用等內容都更淺白好懂的易讀導覽手冊，製作過程還不斷找心智障礙者測試、與相關團體討論，確保效用。

負責執行易讀設計指南計畫案的文化銀行創辦人陳慕天表示，「易讀」的指標包含詞彙、句法、圖片及色彩等設計，例如「協助」變白話的「幫助」，「請勿亂丟垃圾」改為明確的「請把垃圾丟到垃圾桶」、精準的「98％」則改用「大部分」，圖片則是顏色對比增加、解析度高並聚焦1項人或物等。

陳慕天也說，句法、描述方式也要更親近心智障礙者日常生活，例如一般介紹李國鼎會先從李的身分、對國家經濟的貢獻等切入，或直接先提到李個性節儉等，但易讀手冊就會從故居的物件來勾勒出人物，如用繩子固定的鬆動椅子來說明李是節儉的人；用李送給兒子的各國火柴盒來介紹李是國際工作者且不忘家人等特性，就像講故事一樣。

文化局文化資源科長邱稚亘表示，易讀指南將供各文化場館設計易讀手冊，除首波3處場館易讀手冊，第2波易讀手冊將有西門紅樓、市長官邸、林語堂故居、孫運璿故居、撫台街洋樓5處，預計年底或明年初陸續完成，其他20處委外文化場館也將在110年底前依循指南完成易讀手冊。

北市文化局首創全台第一本文化館所《易讀設計指南Guidebook》，供文化場館設...
北市文化局首創全台第一本文化館所《易讀設計指南Guidebook》，供文化場館設計易讀導覽手冊，昨公布首波示範場館易讀手冊，方便心智障礙者參觀。圖／文化局提供
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北市文化局首創全台第一本文化館所《易讀設計指南Guidebook》，供文化場館設計易讀導覽手冊，昨公布首波示範場館易讀手冊，方便心智障礙者參觀。圖／文化局提供
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北市文化局首創全台第一本文化館所《易讀設計指南Guidebook》，供文化場館設計易讀導覽手冊，昨公布首波示範場館易讀手冊，方便心智障礙者參觀。圖／文化局提供
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