消除久坐罪孽 每天1小時中強度運動能抵消

2019-09-05 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



久坐不動幾乎是每個上班族的通病，各國研究皆顯示久坐危害高，包含增加心腦血管疾病、代謝症候群、肥胖、癌症，甚至對憂鬱、焦慮等認知上造成顯著影響，專家表示，已有研究調查顯示，多動能改善久坐所帶來的疾病風險，即使每天久坐8小時，每天只要花1小時進行中高強度的運動，也能將久坐帶來的風險相互抵消。

「沒事多動動」彰化師範大學運動健康研究所特聘教授古博文說，久坐帶來的風險已不容小覷，過去累了多休息，如今反而變成時間到了多動動，醫學界常在呼籲，每小時應起身走走，他也建議每50分鐘就該起身走動5到10分鐘，但有些行業沒辦法在上班時間隨意移動，如銀行櫃檯、公車司機、客服人員等，建議每天撥出1小時進行中強度運動，如游泳、快走、騎腳踏車。

根據Ekelund於2016年發表的調查研究發現，研究分4組，最低為每天從事5分鐘中強度運動，最高為每天從事1小時到1小時15分鐘的中強度運動發現，每天做超過1小時中強度運動者，即使每天久坐8小時以上，皆未顯著增加死亡率，但每天進行不到1小時中強度運動者，累積久坐5小時以上，死亡風險就會增加，因此，對抗靜態行為中強度運動具調節的效果。

而我國目前推動的「333運動」，根據教育部體育署的統計，僅有3成到3成5的成人有做到建議值，古博文說，333運動與國際建議的運動標準比較相對寬鬆，若以國際標準來看，每周至少5天有30分鐘進行中高強度的運動，他相信我國不到1成5的成人有做到。