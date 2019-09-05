拓越南版圖 長榮台北─峴港開航

2019-09-05 00:51 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北報導



位於峴港巴拿山上的「黃金橋」，為去年開放的新景點，巨手捧橋的設計吸睛。 圖／長榮航空提供 分享 facebook

長榮航空宣布啟動台北—峴港航線每五日一班的包機服務，由康福、五福、東南、百威、雄獅、長汎、喜鴻旅行社承包銷售。十二月廿一日起還將改為每日一班的定期航班，即日起接受旅客訂位。

峴港有「東方夏威夷」之稱，為越南第四大城。長榮航空台北—峴港航線，以A321-200機型執行飛航任務，機上配置八個商務艙、一七六個經濟艙，計有一八四個座位數。

長榮航空表示，越南為東協十國經濟成長最快速的國家，市場潛力可期，目前台北—胡志明航線每天飛航三班；台北—河內航線每天一班，預定自十月七日起增為每天兩班。十二月廿一日台北—峴港改為每天一班的定期航線後，屆時每周台北飛航越南航班將達四十二班。

長榮航空說，台北—峴港航線開闢後，北、中、南越均有航點，越南市場布局更完善，除了滿足往返台灣及越南的旅客，搭配既有每周八十餘班的台北—北美航班，有利吸引北美旅客經台北轉機前往越南。

此外，台北—巴黎、台北—維也納，以及明年二月即將開航的台北—米蘭航線，長榮航空有信心逐步增加歐洲來台轉機的客源，發揮台灣轉運樞紐的價值及特色，也有助於航線經營的穩定性。

長榮航空為慶賀台北—峴港開航，十二月廿一日改為定期航班後推出開航前七天特惠價，官網購買來回機票最低六八八八元起（未稅）；在團體旅遊部分，長榮航空結合各大旅行業者，推出豐富精彩的行程，最低售價為兩萬四九○○元起。