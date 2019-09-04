即時短評／高職升學率從3%飆到8成多 技職問題何解

2019-09-04 23:21 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



技職教育本應「務實致用」、為就業做準備，但受廣設大學教改影響，國內多數五專改制技職校院，和一般大學區隔漸模糊；高職生也拚命考科大，升學率從早期不到3%，飆升到最高8成多，但很多人進科大沒學到扎實技能，畢業即失業或學非所用。

行政院長蘇貞昌今天頒獎表揚國際技能賽選手時，誇口政府透過高教深耕、前瞻計畫，5年投入405億元提升技職教育，聚焦培養技職生實作能力、縮短產學落差，也增加技能賽獎金、為國手媒合工作等，固然有助導正技職教育，但不是撒錢就能解決所有技職教育的問題。

技職升學管道應更加重視實作能力、拓展技優學生出路，家長才會更願讓孩子念技職體系，技職學校也才不會在少子化衝擊下連番倒、更加式微。

教育部統計，30年前國內高職仍以就業為主，升學率還不到3%，當時全國只有台科大前身（台灣工業技術學院）一所技職校院，卻有多達70所專校，一般大學及學院不到40所。

隨產業結構調整、政府開放廣設大學，多數專校升格技術學院及科大，如今專校只剩12所，學院及大學多達141校。升學管道暢通，高職生也因此拚命考試，升學率前幾年飆到最高的8成35，教育部後來推出高職就業導向專班、青年就業儲蓄方案等鼓勵就業措施，高職畢業生升學率才微降到7成7，但仍只約1成6就業。

考試引導教學，許多高職因此忽略實作、加強學科，學生升學後，許多科大教授又沒實務經驗，也被要求發表論文，沒教給學生扎實技能，導致產學落差，影響技職生就業、升遷，家長就更不願讓孩子就讀技職體系，讓技職生淪為「次等公民」。

「先高中、後高職」的升學迷思，也因此難徹底扭轉，早期甚至有高職生走在街上，刻意把書包的校名用立可白塗掉，不讓人知道自己念矮人一截的高職。

不過，只會考試、升學、卻沒學到一技之長的乖乖牌，不保證就業會更好，勞動部最新統計，去年專科畢業生的起薪，還比大學生高；中研院長期追蹤研究發現，曾有高度偏差行為、輟學的青少年，成年後創業比率和收入，反而比低度偏差族群高，證明事在人為，不盲目考大學，在高職或五專學到一技之長，提前就業或創業，有時反而比浪費四年在大學鬼混，更早出頭。