親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風路過須防汛
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

即時短評／高職升學率從3%飆到8成多 技職問題何解

2019-09-04 23:21聯合報 記者張錦弘╱即時報導

技職教育本應「務實致用」、為就業做準備，但受廣設大學教改影響，國內多數五專改制技職校院，和一般大學區隔漸模糊；高職生也拚命考科大，升學率從早期不到3%，飆升到最高8成多，但很多人進科大沒學到扎實技能，畢業即失業或學非所用。

行政院長蘇貞昌今天頒獎表揚國際技能賽選手時，誇口政府透過高教深耕、前瞻計畫，5年投入405億元提升技職教育，聚焦培養技職生實作能力、縮短產學落差，也增加技能賽獎金、為國手媒合工作等，固然有助導正技職教育，但不是撒錢就能解決所有技職教育的問題。

技職升學管道應更加重視實作能力、拓展技優學生出路，家長才會更願讓孩子念技職體系，技職學校也才不會在少子化衝擊下連番倒、更加式微。

教育部統計，30年前國內高職仍以就業為主，升學率還不到3%，當時全國只有台科大前身（台灣工業技術學院）一所技職校院，卻有多達70所專校，一般大學及學院不到40所。

隨產業結構調整、政府開放廣設大學，多數專校升格技術學院及科大，如今專校只剩12所，學院及大學多達141校。升學管道暢通，高職生也因此拚命考試，升學率前幾年飆到最高的8成35，教育部後來推出高職就業導向專班、青年就業儲蓄方案等鼓勵就業措施，高職畢業生升學率才微降到7成7，但仍只約1成6就業。

考試引導教學，許多高職因此忽略實作、加強學科，學生升學後，許多科大教授又沒實務經驗，也被要求發表論文，沒教給學生扎實技能，導致產學落差，影響技職生就業、升遷，家長就更不願讓孩子就讀技職體系，讓技職生淪為「次等公民」。

「先高中、後高職」的升學迷思，也因此難徹底扭轉，早期甚至有高職生走在街上，刻意把書包的校名用立可白塗掉，不讓人知道自己念矮人一截的高職。

不過，只會考試、升學、卻沒學到一技之長的乖乖牌，不保證就業會更好，勞動部最新統計，去年專科畢業生的起薪，還比大學生高；中研院長期追蹤研究發現，曾有高度偏差行為、輟學的青少年，成年後創業比率和收入，反而比低度偏差族群高，證明事在人為，不盲目考大學，在高職或五專學到一技之長，提前就業或創業，有時反而比浪費四年在大學鬼混，更早出頭。

如何透過加強實作、職訓、產學合作、提前就業，扭轉文憑至上的社會價值觀，才是技職教育改革最難、也最重要的課題。

今年國際技能競賽台灣選手青年組拿下5金、5銀、5銅和23優勝，全球排名第四。圖／...
今年國際技能競賽台灣選手青年組拿下5金、5銀、5銅和23優勝，全球排名第四。圖／勞動部提供
分享

升學教育部創業
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

擴大秋冬國旅第2波加碼10億元 16日上路

2019-09-04 22:10

登山攀岩被水蛭咬出血 找到80年前古籍植物

2019-09-04 21:34

洪祖培辭世 曾是患者的醫師細數和神經學祖師爺緣分

2019-09-04 21:45

第二波國旅補助擬投入10億元 16日上路

2019-09-04 21:38

Uber條款10月上路 自救會：八成駕駛不知何去何從

2019-09-04 21:42

取消現場加號？台大醫師：重點是轉診單

2019-09-04 20:54

蘋果新聞網漲價逕扣款 退訂電話打不通

2019-09-04 20:48

準公幼政策發酵？ 大學幼教科系招生回暖

2019-09-04 23:38

久坐傷身 如何避險有訣竅

2019-09-04 22:20

久坐要人命！每天9小時 死亡風險增22%

2019-09-04 22:19

急性腦中風後期照護 大千醫院治療團隊助完成登山夢

2019-09-04 20:59

常喝含糖飲料 罹重病風險大增

2019-09-04 20:46

傳台大醫院9月起全面禁止掛號加號 院方急澄清

2019-09-04 20:24

中秋連假將屆 營養師告訴你健康吃「三少一高」

2019-09-04 20:14

防豬瘟再開罰！ 最貴月餅4個代價20萬元

2019-09-04 19:54

孩子開學了、熟齡媽媽空巢期 醫：要學會「放飛」

2019-09-04 19:34

獲總統文化獎文化耕耘獎 朱銘：我屬牛、81歲還在創作

2019-09-04 19:28

網瘋傳吃隔夜飯能對抗大腸癌 國健署這樣說

2019-09-04 19:20

台南再添登革熱病例 知名水仙宮市場恐爆疫情

2019-09-04 18:52

不是每個人都適合植牙 醫師表示有這幾種情況還是別植

2019-09-04 18:45

華航慶祝60歲 飛歐洲、澳洲含稅不到1萬元

2019-09-04 18:00

三總開展血友病基因檢測新方式 提升突變偵測率

2019-09-04 17:21

華航60生日抽大獎！送60萬哩程數 等同4張商務艙

2019-09-04 17:16

換腎20年遵照醫囑贏回健康 他每天當「重生」

2019-09-04 16:43

中秋出遊要注意！謹遵「保障3要訣」 快樂旅行沒煩惱

2019-09-04 16:35

長榮航空12月21日起每天一班飛峴港 來回未稅7千有找

2019-09-04 16:18

獨／國家災防中心LINE烏龍示警 竟是公路總局誤觸

2019-09-04 16:16

10公尺山丘閃閃發亮！桃園地景藝術節9月6日開幕

2019-09-04 15:51

長榮台北-峴港 12月21日起改定期航班

2019-09-04 14:42

血尿拖半年見血塊才就醫 檢查發現是膀胱癌

2019-09-04 14:37

二期水稻瘤野螟好發 小心產量受影響

2019-09-04 14:23

冷眼集／菜賤就撒錢 產銷失衡一再重演

2019-09-04 14:20

糞菌可救命 北榮成立微菌製備實驗室

2019-09-04 14:18

本土屈公首起群聚感染 也去過國強嶺步道

2019-09-04 14:18

腸道菌相失衡恐致百病 醫籲多吃蔬果少吃肉

2019-09-04 14:02

糞菌變救命藥 北榮成立國內首座製備實驗室

2019-09-04 14:00

北宜國道百元有找 中秋連假葛瑪蘭客運最優81折

2019-09-04 13:37

兩急毒性氣體設自動記錄設施 明年底前與地方政府連線

2019-09-04 13:26

農會：產銷無總量管制 問題周而復始

2019-09-04 13:26
看更多

熱門文章

好市多這商品一年漲30萬 網友怨：後悔去年沒買

2019-09-04 11:02

玲玲今和台灣最近 氣象專家：下半天可能增強為中颱

2019-09-04 08:01

颱風外圍環流影響 氣象局：5日西半部宜蘭注意豪大雨

2019-09-04 21:25

中和又增1例本土屈公病 國強嶺8步道緊急封鎖

2019-09-04 11:46

玲玲轉中颱帶來豪大雨 法西颱風最快今天生成

2019-09-04 09:33

陸客不來！20年「水蛙魯」江浙菜30日熄燈

2019-09-04 00:16

每日星座運勢／雙魚量力而行財運旺 戀情急速加溫

2019-09-04 00:00

第二波國旅補助擬投入10億元 16日上路

2019-09-04 21:38

吳德榮：輕颱玲玲影響明顯降雨 留意劍魚殘餘環流

2019-09-04 07:06

豪雨成災！嘉義獨立山步道鐵橋崩塌封路

2019-09-04 11:09

多元計程車預告車資 月底上路

2019-09-04 00:12

小黃Uber可望和解？交部推預告車資 Uber：這是第一步

2019-09-04 11:16

玲玲轉為中颱 天氣不穩到下週二

2019-09-04 11:37

擴大秋冬國旅第2波加碼10億元 16日上路

2019-09-04 22:10

取消現場加號？台大醫師：重點是轉診單

2019-09-04 20:54

颱風外圍環流影響 豪雨特報雨區擴大

2019-09-04 13:51

華航60生日抽大獎！送60萬哩程數 等同4張商務艙

2019-09-04 17:16

台南短時強降雨多處積水 水利局啓動抽水機抽水

2019-09-04 12:21

玲玲颱風外圍環流台南大雨 封路、封橋看過來

2019-09-04 10:32

南部4縣市豪雨特報 高雄台南多處時雨量超過60毫米

2019-09-04 08:47

交通住宿友善便利 讓更多外國人親見太平山的美

2019-09-04 08:50

災害即時推播 國家災防中心LINE帳號沒加快加

2019-09-04 09:09

登山攀岩被水蛭咬出血 找到80年前古籍植物

2019-09-04 21:34

「這什麼鳥啦！」 野鳥貪吃等呆萌樣即日起大台北巡展

2019-09-04 09:37

輕颱玲玲路過 各地防大雨

2019-09-04 00:12

外勤升內勤主管少流汗 檢查驚覺自己患腎病

2019-09-04 09:05

首度韓籍航空包機直航 花蓮仁川10月中旬首航

2019-09-04 12:25

【兒女心情】柯幸玫／媽媽牌粽子

2019-09-04 06:00

颱風玲玲外圍環流影響 18縣市大雨豪雨特報

2019-09-04 14:20

人生好難？那是因為你不懂得如何選擇！

2019-09-04 10:16

洪祖培辭世 曾是患者的醫師細數和神經學祖師爺緣分

2019-09-04 21:45

狂吞維他命C預防感冒？ 醫師：沒效果還可能結石

2019-09-04 07:55

【生活點滴】劉素美／有一些蛋蛋的感覺

2019-09-04 06:00

新聞眼／計程車「職人化」 消費者才埋單

2019-09-04 00:12

腸道菌相失衡恐致百病 醫籲多吃蔬果少吃肉

2019-09-04 14:02

【為父心情】蔡緯賢／海龜

2019-09-04 06:00

血尿拖半年見血塊才就醫 檢查發現是膀胱癌

2019-09-04 14:37

月餅、小籠包都有「粉紅光芒」！點水樓8款「櫻花蝦」料理　鮮甜海味飄香

2019-09-04 00:48

獨／國家災防中心LINE烏龍示警 竟是公路總局誤觸

2019-09-04 16:16

【食力】吃葡萄不吐葡萄籽，無籽葡萄怎麼來的？

2019-09-04 08:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top