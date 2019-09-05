台大推分級醫療 門診加掛須持轉診單

台大醫院近日公告，為配合健保署門診減量政策，9月起若門診掛號額滿，必須持醫院轉診單才能加號。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

外傳台大醫院九月起，門診全面禁止掛號加號，除非有轉診單。台大醫院昨天表示，並未取消現場加號，但希望鼓勵輕症患者先到診所就醫，急重症患者仍可由醫師評估是否加號。門診爆滿的台大醫師則表示，認同分級醫療，但希望健保署加強宣導，別讓第一線醫師變成眾矢之的。

衛福部健保署去年七月起推動大醫院門診減量措施，要求醫學中心門診量須逐年減少百分之二，超過將不予給付。台大醫院近日在院內張貼公告指出，為配合健保署門診減量政策，九月一日起若門診掛號額滿，必須持醫院轉診單才能加號，引發各界關注。

台大醫院發言人王亭貴表示，對於Ｃ肝、愛滋、重大疾病、類流感、門診手術、論病例計酬以外的輕症病人，院方鼓勵他們前往星月計畫合作院所，或其他病人信賴的基層院所就診，一旦基層院所醫師認為有病情需要、開立轉診單，回到台大都能順利掛號。

對於院方做法，台大胸腔外科主任陳晉興表示，門診不時碰到一些病人，明明只是感冒，卻堅持要看肺癌專家，得花許多時間才能夠勸退。陳晉興表示，院方並未禁止加號，而是尊重醫師對病情判斷，但同時透過公告宣導，支持醫師把更多時間心力留給重症病人。

不過，陳晉興門診患者大多是重症，相對於輕症病人比較多的科別，衝擊相對較小。陳晉興表示，這個政策影響深遠，輕症門診如一年減量百分之二，五年就是百分之十，對分級醫療落實、重症照顧品質，長遠來說是正向的。

另一位台大醫師表示，無法加號，面對民怨如潮，第一線醫師首當其衝，台灣的基層醫療醫師都很優秀、值得信賴，健保署應更積極向民眾宣導分級醫療及門診減量的正面意義，不該讓醫院和醫師自行承受民怨。

包括台北榮總、長庚等醫院，目前尚無跟進計畫。台北榮總醫務企管部主任李偉強說，台北榮總下轉的穩定慢性病、輕症患者人數最多，也盡量多科整合，讓需要至不同科就診的病人，在一個門診看完。

長庚發言人黃璟隆表示，加掛取決於醫師意願，長庚並未限制，有時患者加掛時門診即結束，便協調改掛其他醫師或時間。