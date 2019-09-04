搶攻韓客市場 花蓮仁川包機 10╱17日首航

2019-09-04 23:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮報導



首度有韓籍航空包機直航，花蓮縣政府表示，花蓮—仁川預計10月17日首航。記者王思慧／攝影 分享 facebook

花蓮縣政府爭取韓籍航空公司定期航班包機直飛花蓮，搶攻韓客市場。花蓮縣府表示，仁川—花蓮預計在10月17日首航，由韓國易斯達航空包機，班機時間為每周二、四、六，飛行時間2至3小時，可搭載189人。觀光業界期待韓客能多「花蓮進花蓮出」，提振花東觀光市場。

上月24日大陸山東濟南—花蓮停航後，花蓮縣府爭取到仁川—花蓮航線。花蓮縣政府觀光處長唐玉書表示，票價部分，由於易斯達航空在台灣總代理公司還沒確定，票價仍待航空公司公布。這也是首次韓籍航空公司在花蓮機場設立兩地直航包機航線，初估每周將帶來新台幣上百萬元觀光產值。

唐玉書說，以前在觀光業界服務時，觀察到韓客雖喜歡來花蓮玩，卻有7成不住宿，為留住韓客，因此今年4月赴韓開發韓國觀光市場，上周航空業者到花蓮航空站看動線，未來非常看好；申請包機航線一次規定至少3個月，期待能永續經營，也希望宜花東民眾赴韓出遊也可利用此航線。

花蓮旅館公會理事長陳義豐表示，一直以來韓國旅客都是早上搭火車從台北到花蓮，晚上就北返，對於地方觀光沒有幫助；現在有直航包機讓韓客住宿機會大，在地觀光產業都能受益，甚至韓客晚上住在花蓮，隔天再搭車去台北，剛好跟國旅行程錯開，不用怕買不到車票。