洪祖培辭世 曾是患者的醫師細數和神經學祖師爺緣分

洪祖培有「台灣神經科祖師爺」美譽，奠定台灣神經學臨床、研究基礎，更診斷出首例多發性硬化症、建立腦死判定，退休數十年仍熱衷教學，對學生影響深遠。圖為洪祖培攝於1980年。 圖／台大醫院提供 分享 facebook 台大前神經科教授洪祖培上月21日在台大醫院辭世，享壽93歲。洪祖培有「台灣神經科祖師爺」美譽，奠定台灣神經學臨床、研究基礎，更診斷出首例多發性硬化症、建立腦死判定，退休數十年仍熱衷教學，對學生影響深遠。

林口長庚醫院神經內科系主治醫師謝向堯年幼時，曾是洪祖培教授醫治的小朋友，深受他的啟發，發願成為醫師。以下是謝向堯悼念洪祖培教授的心聲：

洪教授是台灣神經學界的祖師爺，因功力深厚札實，被尊稱為「洪P」。原本跟我毫無交集；但機緣巧合，我一生從病人、醫學生、神經科醫師以來，與教授曾有數面之緣。

僅以此文聊聊我記憶中的洪教授。

之一：求醫

民國74年，在我剛讀國中時忽然罹患了怪病，常常無預期的跌倒、吞嚥困難、升旗典禮時行舉手禮都舉不起來、起床時連棉被都推不開。這對於從小跟隨父母爬山旅遊的我，是難以想像的挫折。

在彰化、台中地區看了幾個醫師，都找不到病因。尤有甚者，中部某位神經科醫師判斷我是「心理因素」造成的，簡單來說就是「裝病、博取父母同情」；以至於在看病回家後我再度跌倒，母親一度不太諒解，說「醫師說你沒病啊！」讓我委屈地哭了。

親友勸說我們北上求診。在國泰醫院當醫檢師的表哥告訴我們，台大洪祖培教授是台灣神經學界的權威，每周在國泰醫院有一次特別門診，於是幫我們掛了號。

看診那天在我模糊的印象裡，洪教授看了看我鼻青臉腫的模樣，問了病情並作了理學檢查後，慈祥的拍拍我的肩膀說不要擔心，這是「重症肌無力」，叫我改到台大醫院，請他的學生邱浩彰醫師診治。

我聽了洪教授的話，悲從中來，委屈地轉頭向一旁的母親說：「我就說我是有病的嘛！」

傳言說洪教授對門生極為嚴厲，但我覺得他對患者十分慈祥。大師風範，讓人印象深刻。被他一講，我的未來似乎也沒那麼黯淡了。

但我稍後才感受到教授的威望何在。一張簽名的便條紙，寫著病名與預做檢查。我們到台大後很快被安排了電生理檢查，確定診斷；邱醫師開藥給我吃。猶記得那天從家裡搭客運到台北，上車還要人攙扶；吃藥後，下車時是跑著下來的！要說洪教授是領我走出黑暗的貴人，當之無愧。

此後一年半，母親每個月請假帶我看邱醫師門診，病情穩定；我更在民國76年動了胸腺切除手術。運氣很好，此後就沒再吃藥。

我改變了我的志願。我要考醫學系，而且要當神經科醫師。我要救助像我一樣陷於困境的患者；再者學成後，要回去向當初說我是「裝病」的醫師踢館。

那幾年我曾經數次到榮總、新光等醫院的肌無力症病友團體演講。儘管我還不是醫師，但現身說法鼓舞了不少人，彷彿我不僅是一位資深病友而已，而是名滿天下的學者。

之二：言謝

後來我順利就讀中國醫藥學院，同學們都知道我是為了當神經科醫師而來就學的。大學五年級開始上臨床科目，我自然被公推為神經科的小組長，聯繫上課事宜；也因此結識了許多神經科前輩，培養人際關係。

那年學校舉辦一場大型學術研討會。我見到洪祖培教授列名其中，鼓起勇氣去拜見他。洪教授已經不記得我的樣貌，但當我說明自己10幾年前的肌無力症是被他診斷出來的，他居然習慣性的舉起手要幫我做理學檢查了。

我感動的說：「由於您當初的正確診斷，改變了我的命運。現在我都沒吃藥了，期待當個神經科醫師。」

那陣子剛好從報上得知洪教授即將滿七十歲退休，他的學生們要籌畫壽宴與紀念會。我順口說：「希望您多福多壽。」

隔一陣子，居然收到洪教授秘書寄來的邀請函，邀我去參加壽宴！想不到洪教授會把這小事記在心上，我真是受寵若驚。起初興致勃勃請母親幫我準備生平第一套西裝、領帶；但隨著時日逼近，開始猶豫起來。

光看壽宴籌備成員，各個都是台灣神經科界的重量級學者，那天應該更是冠蓋雲集吧！我膽怯了。一個初出茅廬的醫學生適合出席嗎？最後我還是不敢去了，只能憑空想像現場的盛況。

安慰自己，收到邀請函就是無上的榮耀了。後來我寄了封信給洪教授，大意是自己還是名不見經傳的小醫學生，希望能勵精圖治，當教授90歲壽宴時一定前去致意。

之三：報喜

在我初到北部實習時，曾在空閒時間跑到台大醫院去拜訪洪教授，想告訴他說我依然平安，正繼續往我的理想邁進。但因不知如何聯繫，在神經科病房、辦公室附近枯等整個下午。

一位台大住院醫師學姐得知我的來意，笑著告訴我說：「教授很忙的，要先預約啊！」我不禁傻笑。是啊！教授哪有那麼好見的？

第二次我學聰明了，預先聯繫教授秘書告知原委，終於順利等到教授。

後來我進入長庚醫院神經科受訓。通過神經科專科醫師考試那年，專程到台大去向洪教授報喜。我戰戰兢兢分享心中的喜悅，期許自己能像他一般秉持專業救人。洪教授只是淡淡的點頭，叫我加油。

或許因為我不是教授的嫡系門生，絲毫感受不到傳說中他的嚴厲，但講完之後我感到輕鬆多了！我清楚自己將義無反顧的前進，基於浴火重生後的信念。

之四：凝視

洪教授晚年較少出席公開活動，但聽說仍維繫在台大教學的習慣；我也未曾再去打擾他。有時難得在神經學年會見到教授出現，卻總是匆匆一瞥；且有太多的前輩同行們簇擁問候，讓我難以近身。

最近一次見到洪教授，是在數年前本院舉辦的專家會議。偶爾醫院裡遇到病情太複雜的患者，同仁們意見莫衷一是時，會拜託院外專家來提供客觀意見；這幾乎是各醫院不成文的慣例。那天我坐在後排，見到邀請來的貴賓居然是洪教授，心情非常激動，只恨沒能立即上前請安。

教授時年已近九十，頭髮花白、步履蹣跚，然而評論案例依舊深思熟慮、語氣堅定。

我就這樣靜靜望著，以神經科後輩的角度重新認識教授。有別於年幼記憶裡的慈祥，感慨教授背影越來越巨大了。

之五：遠望

數年前在台大學妹臉書上，見到台大門生幫洪教授慶祝九十歲的壽宴照片，才驚覺光陰似箭。我終究無法兌現20年前的承諾，無論是對教授的、或是對自己的，扼腕不已。

我曾以「倚天屠龍記」裡的張無忌自期，可惜現況與理想相差甚遠。張無忌武功高強、俾倪天下；我既不博學多聞、在學術研究上也毫無建樹，和張無忌唯一相同點只有都生過重病。

但洪教授之於我，確實如同書中的張三丰。他可能只是救治一個小病人，卻對我一生影響深遠，我叫聲「太師父」並不為過。

羨慕台大門人，在行醫生涯裡有洪教授作為定海神針。渺小如我何其有幸，在神經學歷史洪流裡亦得以擦身見識教授的風采。

如今教授仙遊，此後我再也追不上了。

我只能恪守本份，但求無愧初衷。

謹以此文悼念敬重的洪祖培教授。