Uber條款10月上路 自救會：八成駕駛不知何去何從

2019-09-04 21:42 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



交通部昨公布將開放多元計程車協議費率，代僱駕駛自救會今天發出聲明，現在只有不到兩成司機取得執業登記證，報考場次都額滿，等到10月6日開始取締後，其他八成的代僱駕駛不知該何去何從。還有租賃車行揚言已有上百業者連署，要向交通部申請國賠。

交通部今年6月公告修正汽車運輸業管理規則103條之1，租賃車不得巡迴攬客，規定日租或小時起跳，10月6日起正式上路取締，否則開罰9000元至9萬元。

代僱駕駛自救會表示，交通部以宣布喜訊的方式公布費率鬆綁，卻忘了一群原本在Uber平台開車代僱駕駛的權益和現實困境。103之1緩衝期即將在10月6日到期，但這段時間自救會與交通部協商多次，非常努力協助駕駛轉去多元，但轉換的過程，困難重重，一堆技術面上的細節，交通部都不願真正面對。

自救會批評，「車合法、人合法」淪為口號；車牌問題、車貸平轉問題、靠行問題、保險問題都沒有解套方式，「試問交通部，鬆綁費率後多元就能上路嗎？將近萬名的代僱駕駛10月即將失業，一萬個家庭也將面臨生存的困境，交通部想要解決嗎？」

自救會說，交通部要求的「人合法」也都無法實踐承諾。交通部當初希望萬名平台代僱駕駛去考執業登記，自救會也呼籲駕駛努力報考，但既有場次場場爆滿，加開場次完全不夠，根本無法消化司機報考需求。