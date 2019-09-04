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香港「緊急法」：無濟於事的弦上之箭

登山攀岩被水蛭咬出血 找到80年前古籍植物

2019-09-04 21:34聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

台灣有989種受威脅的稀有植物，因棲地易受人為或極端天氣破壞，面臨高度滅絕風險。農委會林試所今年啟動「國家植物園方舟計畫」，串連6大植物園投入蒐集及復育，盼稀有植物「保種」比率提升至55%，「讓稀有植物不再稀有」。

根據調查，台灣高達88%的受威脅植物位於保護區或國有林，但近年極端天氣頻繁，林地容易大規模崩塌，植物棲地連帶遭殃。2009年莫拉克風災單日降下1400毫米驚人雨量，不但造成2.6萬公頃森林流失，也險些滅絕全台不到20株的「紅衣指柱蘭」。

為避免稀有植物滅絕，林試所所長張彬表示，今年展開方舟計畫推動「遷地保育」，4年投入4億元，台北、福山、蓮華池、嘉義、四湖、恆春等6大植物園，將根據環境特性肩負不同任務，搜集、保存、培育稀有植物，即使未來在野外滅絕，仍有活體可在植物園繁衍。

但保種最大困難為「採不到、種不活」，農試所組長董景生說，台灣地理環境複雜，很多人力難以抵達的高海拔植物根本採不回來，或者千辛萬苦採摘，帶到低海拔地區卻怎樣都種不活。雖然現在可創造多種溫室環境，但要稀有的高山植物完全脫離原有環境到平地栽種，幾乎是不可能的任務。

「採摘植物要忍受孤山與峭壁」，林試所研究員鐘詩文說，很多植物長在偏遠之處或高山，今年冬天他為了尋找珍貴的「三角咪草」及「太魯閣黃楊」，爬上中央山脈海拔3千公尺以上，徒步5天且攀越峭壁，過程艱辛。

三角咪草數十年來沒出現在世人面前，鐘詩文說，他們依靠幾十年前的古文獻，像福爾摩斯般抽絲剝繭，一路採集，「最後真的找到棲地，經過80年還長在一樣的溪谷」。

鐘詩文說，濕度高的地方同時會有許多吸血的水蛭，他有次到老佛山出任務，雨鞋一抖竟然掉出15隻以上的水蛭。他們上山採摘植物，通常都不帶帳篷，上面掛個帆布、地上鋪個墊子就席地而睡，常常睡到半夜被水蛭咬醒，「一拔起來流很多血」，甚至有水蛭會爬到嘴唇吸血。

歷經千辛萬苦找回來的稀有植物卻可能種不活，被形容為「踢到鐵板」。助理研究員林建融舉例，「恆春灰木」死亡率很高，帶回平地不曉得該怎麼種，此次方舟計畫連結各種海拔高度的植物園及相關合作單位，就是為了要不斷試驗各種環境，找到正確種植方式。

相反的，也有稀有植物非常容易種活，「琉球暗羅」就是一例。鐘詩文比喻，從太空往下看整個地球，「這麼大的星球只有2個點有琉球暗羅，蘭嶼就是其中一個，另一個則是琉球」。很少植物棲地如此狹隘，蘭嶼僅某個山坡有琉球暗羅，棲地長寬各20公尺，「不曉得為何棲地無法擴展出去」，但帶回實驗室，琉球暗羅發芽率卻高達95%，現已繁殖一定數量，保種成功。

聯合國認為應保存75%稀有植物，環境才能永續。張彬說，目前全球保種比率僅38%，第一是夏威夷78%、其次為南韓74%，因地形單純，植物容易採摘。台灣保種比率今年底可到40%，目標2022年前達55%。

助理研究員林奐宇說，聯合國設定75%是高標中的高標，但台灣有15%的山區沒人去過，連有沒有稀有植物都不知道。方舟計畫啟動前，台灣保種比率僅22%，目前已經達到33%，預計年底前可以突破40%，已經離55%目標很接近，但55%只是基本門檻，「未來會繼續往上衝」。

董景生說，要努力保種、繁殖復育，「讓稀有植物不再稀有」，近年因為氣候變遷因素，許多植物棲地因而消失，還有近期亞馬遜雨林大火，不曉得燒掉多少還沒被發現的新物種。

「琉球暗羅」野外數量極為稀少，僅蘭嶼及日本琉球有少量個體。記者吳姿賢／攝影
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「囊稃竹」是台灣唯一的草本竹類植物，少數存活於台東及恆春半島。記者吳姿賢／攝影
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台北植物園後年將成立「方舟溫室」，展示稀有植物及保種成果。記者吳姿賢／攝影
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「桃園石龍尾」是台灣特有種，因棲地遭破壞，已從野外滅絕。記者吳姿賢／攝影
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大型地生植物「蘇鐵蕨」生長在中部中海拔山區。記者吳姿賢／攝影
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琉球水蛭蘭嶼
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