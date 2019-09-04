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香港「緊急法」：無濟於事的弦上之箭

取消現場加號？台大醫師：重點是轉診單

2019-09-04 20:54聯合報 記者邱宜君╱即時報導

有民眾在台大醫院門診欲現場加號遭拒而向媒體投訴，對此，台大院方強調並未取消現場加號，而是配合衛福部健保署「門診輕症減量政策」，鼓勵輕症病人優先到基層醫療機構就醫。門診爆滿的台大醫師大多認同落實分級醫療，但他們希望健保署能對民眾加強宣導，不要讓第一線醫師變成眾矢之的。

台大醫院發言人王亭貴表示，對於C肝、愛滋、重大疾病、類流感、門診手術、論病例計酬以外的輕症病人，院方為鼓勵他們前往星月計畫合作院所，或其他病人信賴的基層院所就診，一旦基層院所醫師認為有病情需要、開立轉診單，回到台大都能順利掛號。

對於健保署輕症減量政策和台大院方的做法，台大醫院胸腔外科主任陳晉興表示支持。陳晉興說，門診不時都會碰到一些病人，明明只是感冒，卻堅持要看肺癌專家，得花許多時間苦口婆心，才能夠勸退他們。陳晉興表示，院方並未禁止加號，而是尊重醫師對病情判斷，但同時透過公告進行宣導，支持醫師能把更多時間心力留給重症病人，也讓輕症病人也能更清楚了解到，重點是要有轉診單。

不過，陳晉興的門診大多是屬於重症患者，相對於輕症病人比較多的科別，衝擊相對較小。陳晉興表示，這個政策的影響深遠，輕症門診如一年減量2%，五年就是10%，可能會讓醫學中心某些科別的規模不再擴大，但對於分級醫療的落實、重症的照顧品質，長遠來說都是正向的。

另一位不願具名的台大醫師表示，健保署將超過的醫療費用予以核刪，對醫師和醫院來說，等於看越多賠越多，除了無價的時間，還有藥費、診察費、診間人力成本等，還要面對民怨如潮，第一線醫師首當其衝。該醫師說，台灣的基層醫療醫師都很優秀、值得信賴，只是改變民眾的就醫行為會有陣痛期，所以健保署更應積極向民眾宣導分級醫療及門診減量的正面意義，不該讓醫院和醫師自行承受民怨。

健保署署長李伯璋表示，他自己也是出身醫學中心的醫師，對於醫學中心目前遭遇的困難，很能感同身受，健保署一定會繼續加強宣導，盡力協助各級醫療院所度過轉型期，達成分級醫療的目標。

台大取消現場加號？院方否認，表示配合衛福部健保署「門診輕症減量政策」，鼓勵輕症病...
台大取消現場加號？院方否認，表示配合衛福部健保署「門診輕症減量政策」，鼓勵輕症病人優先到基層醫療機構就醫。圖／報系資料照片
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