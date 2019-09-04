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悼念洪祖培教授／我與神經學祖師的緣份

2019-09-04 23:51聯合報 謝向堯／林口長庚醫院神經內科系主治醫師

台大神經科前教授洪祖培上月21日在台大醫院辭世，享壽93歲。洪祖培奠定台灣神經學臨床、研究基礎，更診斷出首例多發性硬化症、建立腦死判定，退休數十年仍熱衷教學，對學生影響深遠。

謝向堯曾經是他醫治過的患者，深受啟發後，發願當醫師。以下是謝向堯悼念洪祖培教授的文章：

洪祖培教授攝於1980年。 圖／台大醫院提供
洪祖培教授攝於1980年。 圖／台大醫院提供
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近日聽聞洪祖培教授辭世的消息，讓我震驚與感慨。

洪教授是神經學界祖師爺，因功夫扎實被尊稱為「洪P」。機緣巧合，我一生從病人、醫學生、神經科醫師以來，與洪教授曾有數面之緣。

之一：求醫

民國74年，我剛讀國中，常常無預期跌倒、吞嚥困難、起床時連棉被都推不開。在彰化、台中看了幾個醫師都找不到病因。中部某位神經科醫師甚至判斷我是「心理因素」，簡單來說就是「裝病」；以至於回家後我再度跌倒，母親一度不太諒解。

當醫檢師的表哥告訴我，台大的洪祖培教授是神經學界權威，在國泰醫院有特別門診，於是幫忙掛號。洪教授看我鼻青臉腫的模樣，問了病情並作理學檢查後，慈祥地拍拍我的肩膀說不要擔心，這是「重症肌無力」，叫我到台大醫院請他的學生邱浩彰醫師診治。

傳言洪P對門生極為嚴厲，但我覺得他對患者十分慈祥。大師風範，讓人印象深刻。被他一講，我的未來似乎也沒那麼黯淡了。

轉到台大，邱醫師幫我安排電生理檢查後，很快就定診斷。還記得那天從家裡搭客運上車時還要人攙扶；吃藥後下車時是跑下來的！要說洪教授是拉我走出黑暗的貴人，當之無愧。

此後一年半病情穩定；我在民國76年動了胸腺切除手術。運氣很好，此後沒再吃藥。我改變志願，當神經科醫師，救助像我一樣陷於困境的患者；學成後要回去向說我「裝病」的醫師踢館。

之二：言謝

後來我就讀中國醫藥學院，同學們都知道我是為了當神經科醫師來的。大五被公推當神經科小組長，聯繫上課事宜，也因此認識許多神經科前輩。

那年學校舉辦學術研討會。我見到洪祖培教授列名其中，鼓起勇氣拜見。洪教授已不記得我的樣貌，但當我說明自己十幾年前的肌無力症是被他診斷出來的，他居然習慣性地舉起手要幫我做理學檢查。

我感動地說：「由於您當初的正確診斷，改變了我的命運。現在我都沒吃藥了，期待當個神經科醫師。」

那陣子得知洪教授即將滿70歲退休，學生籌畫紀念會，我順口說：「希望您多福多壽。」

隔一陣子，居然收到洪教授秘書寄來的邀請函，邀我去參加壽宴。真是受寵若驚。起初興致勃勃請母親幫我準備西裝、領帶；但隨著時日逼近卻開始猶豫。光看壽宴籌備成員，都是台灣神經科界的重量級學者，最後我還是不敢去。

後來我寄了信給教授，大意是自己還是名不見經傳的小醫學生，希望能奮發圖強，在教授90歲壽宴時再去祝賀。

之三：報喜

後來我進入長庚神經科受訓。通過專科醫師考試那年，專程去向洪教授報喜。我戰戰兢兢分享心中的喜悅，期許自己能像他一般秉持專業救人。洪教授只是淡淡的點頭，叫我加油。

講完後我輕鬆多了，明白自己將義無反顧的前進，基於浴火重生後的信念。

之四：凝視

洪教授晚年較少出席公開活動，但聽說仍維持在台大的教學。有時難得在神經學年會見到他，卻總有諸多前輩同行簇擁問候，讓我難以近身。

最近一次見到教授，是數年本院舉辦的專家會議。偶爾醫院遇到病情太複雜的患者，會拜託院外專家提供意見。那天我坐在後排，見到邀請來的居然是洪教授，心情非常激動。

教授時年已近九十，頭髮花白步履蹣跚，然而評論案例依舊深思熟慮、語氣堅定。我就這樣靜靜望著，以神經科後輩的角度重新認識教授。有別於年幼記憶裡的慈祥，教授背影愈來愈巨大了。

之五：遠望

數年前見到台大門生幫洪教授慶祝90歲的壽宴照片，才驚覺光陰似箭。我終究無法兌現20年前的承諾，無論是對教授、或是對自己的。

我曾以「倚天屠龍記」裡的張無忌自期，可惜現況與理想相差甚遠。張無忌武功高強、俾倪天下；我在學術研究上毫無建樹，和張無忌唯一相同點只有都生過重病。但洪教授之於我，確實如同書中的張三丰。他可能只是診治一個小病人，卻對我一生影響深遠，我叫聲「太師父」並不為過。

羨慕台大門人，在行醫生涯有洪教授作為定海神針。渺小如我何其有幸，在神經學歷史洪流裡得以擦身見識教授的風采。如今教授仙遊，以後我再也追不上了，只能恪守本份，但求無愧初衷。

謹以此文，悼念敬重的洪祖培教授。

醫師台大醫院患者
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