第十屆總統文化獎公布 朱銘、方荷生、豪華朗機工獲獎

2019-09-04 20:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



中華文化總會今天公布第十屆總統文化獎。藝術家朱銘獲「文化耕耘獎」 、 財團法人台灣基督教門諾會黎明機構獲「人道奉獻獎」 、藝術團體「豪華朗機工」獲「青年創意獎」、方荷生獲「在地希望獎」 、台灣人權促進會 獲「社會改革獎」 。

為彰顯台灣價值，樹立人文典範，中華文化總會每兩年舉辦「總統文化獎」甄選，每一屆都會在文化耕耘獎、人道奉獻獎、青年創意獎、在地希望獎、社會改革獎等五個獎項，評選出能夠代表台灣社會價值的個人或團體。

文化總會表示，第十屆總統文化獎自3月18日起公開徵件兩個月，藉由自行參選、推薦參選、提名參選等三種方式，報名件數達137件。文總特別設置籌備委員會，由副總統陳建仁擔任總召集人，文總副會長江春男擔任副總召集人，本屆邀請國家文藝獎得主李魁賢、監察委員王幼玲、台灣創意中心董事長張基義、田中央聯合建築師事務所創辦人黃聲遠、總統府資政蕭新煌分別擔任「文化耕耘獎」、「人道奉獻獎」、「青年創意獎」、「在地希望獎」、「社會改革獎」等五個獎項的召集人，並遴聘社會賢達與專家學者共52位組成評審團，經由初審、複審、決審三階段評審作業，選出得主。

獲文化耕耘獎的朱銘，是世界著名雕刻大師，1980年開始活耀於世界各地，作品從氣勢磅礡的「太極」到「人間」系列，都備受國際推崇及肯定，至今香港、日本、新加坡、美國、英國、比利時、盧森堡、加拿大等各國城巿皆有朱銘的蹤跡。

評審指出，1999年，朱銘在新北巿金山區創設了一座戶外雕刻美術館「朱銘美術館」，迄今20年來長期深耕藝術教育，積極策劃展覽與國際連結，提供青年藝術家駐館創作，並全面蒐集、統整及編纂台灣戰後雕塑資料，發行學術專刊，推動雕塑藝術研究發展，並提供完善的兒童藝工計畫，陪伴培育台灣北海岸下一代的藝術幼苗，為台灣藝術發展盡心盡力。2017年更獲得ICOM國際博物館界表揚，為亞洲唯一獲獎的私立美術館，與法國羅浮宮並列。

獲人道奉獻獎的財團法人台灣基督教門諾會黎明機構，由加拿大籍羅樂道牧師於1977年在花蓮創辦黎明啟智中心（黎明機構前身），首開東部啟智教育先河，以實踐「人道關懷」為職志，投入身心障礙者身、心、靈的照顧。

評審指出，黎明機構近10年來，隨時代趨勢變化引進新觀念(green care)、動物撫療(Han power)作法，將服務事項延伸到社區、部落、鄉間，增設「社區服務中心」、「職業重建中心」、「黎明向陽園照顧農場」，從身心障礙擴及到銀髮長輩及社區民眾、資源特教學生，一路發展皆以「人」為出發點。

獲青年創意獎的豪華朗機工，是由四位藝術家張耿豪、張耿華、陳志建及林昆穎所組成的藝術團體，作品以「合作共創」為探討主題，強調對象與社會主題的共創。

獲在地希望獎的方荷生是台北巿中正區忠勤里里長。忠勤里辦公室在方荷生的努力下，在社區打造「南機場樂活園地」服務老人送供共餐，孩子們國中小課輔輔導，飛行少年咖啡夢工廠（書屋花甲)，並成立在台灣第一間社區型的「南機場幸福食物銀行」，從居民的互助扶持開始，投入22多年的時間，持續關注里民們的需求，推動多項工作，更進一步的發展成為「惜食」、「續食」、「食享」、「食善」等「食公益」的實踐模式，擴展台灣在地推行社區再造的潛能。

獲社會改革獎的台灣人權促進會，成立於1984年12月10日（國際人權日），成立之初主要工作以救援政治犯、要求解除戒嚴，也長期關注司法改革、救援冤案、推動廢除死刑，至今仍持續推動集會結社權、網路言論自由、隱私權、居住權、難民無國籍人移工移民權利、監所人權、國家人權機制等。