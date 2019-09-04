蘋果新聞網漲價逕扣款 退訂電話打不通

2019-09-04 20:48 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



針對9月2日起蘋果新聞網收費訂閱價格從10元（優惠價）調整為120元，且自動從訂閱戶的信用卡扣款一事，已經引起市場譁然。北市府法務局消保中心已正式發函至蘋果新聞網，要求派員到法務局說明。接獲許多投訴的消基會秘書長吳榮達則說，此事有違程序原則、公平原則，不排除召開記者會譴責。

價格變動應徵得同意

「9月2日以後消基會接到許多民眾打來申訴，主要是以『價格大幅上漲後，未徵得我的同意，怎麼可以自動扣款』為主？」吳榮達表示，蘋果新聞網（壹傳媒）雖已有立定型化契約，但他強調，消費契約主要是由邀約與承諾構成，契約成立的基礎是消費者同不同意，因此業者應「明確徵得消費者的同意。」據了解，這兩天訂閱者已經打爆蘋果客服專線，但一直滿線無法接通。

「業者從10元優惠價轉為120元原價之時，若只是在事前發個函（電子郵件通知），在未徵得消費者再次同意的情況下，這個消費契約還能發生效力嗎？」

吳榮達表示，若價格有變動，業者就應重新取得消費者同意。消費者若無明示「願以120元續約」，卻接到信用卡帳戶被扣120元的通知，那就很有問題。

「價錢若有變動，應主動通知消費者，在消費者同意消費的情況下，消費契約才有效力。」吳榮達痛批，此種「我沒有反對，就代表我同意」的作法若屬實，有違程序原則與公平原則。

蘋果有立定型化契約

蘋果官網上的定型化契約（壹傳媒集團服務協議條款及條件）「《蘋果新聞網》（台灣）訂閱服務」內文表明：本公司在9月2日推行《蘋果新聞網》升級壹會員優惠訂閱服務，並指出「每月月費NT$120元。」值得注意的是，廣告信中有一段提到會在9月2日自動扣款，但字眼藏在段落之中，未予強調，字體亦無加大，很容易受到忽視。

合約中也提到，依「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」規定，一經授權扣款購買即為完成服務，不適用《消保法》通訊交易七日解除權之規定，所以月費壹會員無法退費。但據了解，蘋果新聞網已經在抗議下決定有條件接受退費。

契約內文無強調

吳榮達也強調，在密密麻麻的內容中，若要強調某一部分的效力，必須以畫粗線、放大字體為原則，但該契約並無此動作，「通常來講，會被認定為違反程序原則。」

「目前還在等蘋果新聞網正式的回應，」吳榮達說：「消基會已於4日擬好稿，發函給蘋果要求說明，希望這兩天他們的回應能符合消費者的權益。」否則，消基會將以「不符合公平、程序原則」召開記者會公開批評。

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