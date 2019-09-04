常喝含糖飲料 罹重病風險大增

2019-09-04 20:46 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



該把含糖飲料拿去倒掉嗎？如果想無病痛樂活長壽的話，應減少攝取含糖飲料為妙。研究追蹤45萬人長達19年，發現每天喝兩杯以上含糖飲料，容易罹患消化道疾病、心臟病，甚至會得帕金森氏症，連罹癌的風險也隨之提高。專家建議的替代方案，吃水果、喝無糖茶飲、氣泡純水都是好選項。

消化疾病＆心臟病

根據《WebMD》報導，一項最新研究追蹤19個歐洲國家多達45萬人、長達19年，參與調查者事前無癌症、糖尿病、心血管疾病或中風；結果發現，一天喝兩杯以上氣泡飲料的人，因各種原因致死的風險，比一個月喝少於一杯的人更高。一天喝超過兩杯加糖飲料的人，容易死於消化系統疾病；而一天喝等量減肥飲料的人，容易死於心血管疾病。

實驗證明，高血糖和高糖份攝取會損害腸道屏障，改變並增加腸道感染機率，增加罹患消化系統疾病的風險；此外，還可能增加罹患帕金森氏症的風險。美國心臟病協會2月指出，一天喝兩杯以上人工加糖飲料的50歲以上女性，中風、心臟病及早死機率增加。7月法國一項調查指出，每天喝100毫升含糖飲料，罹癌風險會提高18~22%。

矯正飲食習慣

根據《CNN》報導，要一下子改變飲食習慣可能很難，專家建議幾個小撇步：一、適當地節制，原本一天喝兩杯的，先改成喝一杯，慢慢來；二、找健康的替代品，鮮榨果汁（一天建議量約110毫升）或純氣泡水，記得配食物、別單喝；三、直接吃水果來攝取糖份，還附帶健康的維生素，堅持個2週，人的飲食習慣是可以改變的。

四、可以改喝無糖綠茶或紅茶，順便攝取優良的抗氧化劑，百香果、薄荷等草本茶風味十足，且幾乎不含糖份跟熱量；五、用加泡器為純水增添口感；六、改變想來一杯的習慣，如果每在案牘勞形時都想喝一杯，改成call好朋友聊聊天；七、對自己好一點，總是有不管什麼都想喝的時候，淺嚐輒止無傷大雅。

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