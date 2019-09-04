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傳台大醫院9月起全面禁止掛號加號 院方急澄清

2019-09-04 20:24中央社 台北4日電

有媒體報導，台大醫院近日在院內張貼公告指出，為了配合健保署門診減量政策，自9月1...
有媒體報導，台大醫院近日在院內張貼公告指出，為了配合健保署門診減量政策，自9月1日起若門診掛號額滿，必須持醫院轉診單才能加號，引發各界關注。 圖／聯合報系資料照片
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外傳台大醫院自9月1日起除非有轉診單，否則門診全面禁止掛號加號。台大醫院今天澄清沒有取消加號，只是希望鼓勵輕症患者先到診所就醫，急重症患者仍可由醫師評估是否加號。

為了改變民眾小病往大醫院跑，造成醫療資源浪費、醫師過勞等問題，衛生福利部中央健康保險署去年7月起推動大醫院門診減量措施，要求醫院門診量須逐年減少2%，超過的部份將不予給付。

有媒體報導，台大醫院近日在院內張貼公告指出，為了配合健保署門診減量政策，自9月1日起若門診掛號額滿，必須持醫院轉診單才能加號，引發各界關注。

台大醫院發言人王亭貴今天晚間表示，台大沒有取消現場加號制度，只是為了配合健保署「門診輕症減量政策」，鼓勵輕症患者前往該院星月計畫合作院所或病人信任的社區院所就診，病情有需要時，診所醫師會直接開立轉診單將病人轉回台大治療。

王亭貴強調，若患者為C型肝炎、愛滋、重大疾病、類流感、門診手術、論病例計酬的急重症患者，或是特地從南部縣市北上求醫等狀況，醫師可評估決定是否給予加號，院方並沒有強制醫師不能現場加號。

王亭貴說，台大醫院每天面臨的門診量相當龐大，為了達到健保署每年門診量減少2%的目標，先是推出星月計畫，但仍因超標挨罰，因此只好再發公文，希望讓民眾養成小病先到診所就醫的習慣，強化分級醫療。

衛生福利部中央健康保險署副署長蔡淑鈴表示，醫院門診減量政策實施超過1年，各大醫院也積極以各種方式答標，包括強化雙向轉診，將輕症、穩定慢性病患者下轉到小醫院或基層診所照顧。

根據健保署統計，106年7月至107年6月下轉病例數僅1萬8000多件，但107年7月至108年6月已暴增至11萬917件，比實施分級醫療前高出5倍以上；此外，此政策實施以來，未達標的醫院也從去年第3、4季的13家和11家，到今年第1季已全數達標。

除了強化雙向轉診，健保署也建議醫院提供整合門診，讓原本就診多科的患者可以在整合門診一次看完，不僅減少病人往返奔波，也有助減少門診量問題、避免醫師過勞，讓各層級醫院成為合作體系，而不是像過去由小醫院不斷上轉，導致台灣醫療體系「頭重腳輕」。

新光醫院副院長洪子仁告訴中央社記者，由於台灣民眾早已習慣自由就醫，因此過去一旦有就診需求往往會先想到醫師、設備較好的大醫院，「這是人性」，也是分級醫療無法一蹴可幾的主要原因。

洪子仁說，想改變民眾就醫習慣，單靠教育需要花上多年的時間，最實際的就是強化使用者付費，例如非急重難症的患者若要做價格高昂的電腦斷層（CT）、核磁共振（MRI），應收取較高的部分負擔，才能強化分級醫療推動速度。

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