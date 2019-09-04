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網瘋傳吃隔夜飯能對抗大腸癌 國健署這樣說

2019-09-04 19:20聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

不少民眾聞「大腸癌」色變，各式各樣「腸」保健康奇招，說得頭頭是道，但真的有醫學實證的卻寥寥無幾，近期網路瘋傳「隔夜飯有抗性澱粉可以對抗大腸癌」，看到這裡，想馬上回家多煮點飯、冰起來明天吃的人，別著急，國健署提醒，單以吃冷飯或隔夜飯增加抗性澱粉的攝取，未必有效。

十大癌症中大腸癌蟬聯首位11年，每年約1萬5千人罹癌，5千700人因此死亡。擔心得大腸癌的民眾劉小姐在國健署健康九九網站中的「疑問醫答」專區中問到，吃冷飯或隔夜飯可獲得較多的抗性澱粉，是否真的有助於降低罹患大腸癌的風險。國健署強調，大腸癌的發生，並非由單一原因所造成。

國健署指出，與大腸癌相關的致癌因子，包含年齡，其中90％腸癌患者年紀大於50歲，不良的生活型態，如:抽菸、飲酒、高油低纖的不健康飲食、不規律運動、體重過重及有大腸息肉、腸炎、發炎性腸病等腸道病史者。因此，單以吃冷飯或隔夜飯來增加抗性澱粉的攝取，未必有效。

雖然吃冷飯或隔夜飯可能沒辦法預防大腸癌，但其實大腸癌是最可預防類型的癌症之一。美國癌症研究機構指出，，有5成大腸癌可透過調整飲食習慣、運動與避免肥胖達到預防目的。

國健署與台灣大學公衛學院研究團隊合作，比較篩檢組及未篩檢組死於大腸癌的風險，結果顯示定期接受二年一次的大腸癌篩檢，死亡風險甚至可降低44％。

國民健康署提供50-74歲的民眾每2年1次免費大腸癌篩檢，免疫法糞便潛血檢查為非侵入式檢查，也不易受到食物成分影響，採便前不須限制飲食或使用灌腸。

國健署強調，多蔬果，以白肉取代紅肉，以汆燙取代高溫油炸、燒烤，避免加工肉品，規律運動、定期篩檢及確診後遵醫囑定期治療，才是真正的護腸妙計。

近期網路瘋傳「隔夜飯有抗性澱粉可以對抗大腸癌」，國健署提醒，單以吃冷飯或隔夜飯增...
近期網路瘋傳「隔夜飯有抗性澱粉可以對抗大腸癌」，國健署提醒，單以吃冷飯或隔夜飯增加抗性澱粉的攝取，未必有效。圖／本報系資料照片
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大腸癌國健署癌症
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