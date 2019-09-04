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三總開展血友病基因檢測新方式 提升突變偵測率

2019-09-04 17:21聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

據統計，A型血友病患約2至7%無法利用最簡單的基因檢測「聚合酶連鎖反應」發現突變，若想確診，只能耗時耗費選擇其他複雜檢測方法。三總今發表最新研究，成功找出不易發現突變的輕度血友病患基因深處幾乎都一相同突變處，就可透過檢查是否具該熱點，執行診斷，該成果已於今年7月發表於歐洲血液病研究期刊。

血友病是一種遺傳性基因缺陷的疾病，在台灣約有900多名患者，常見血友病分為Ａ型及Ｂ型。其中，A型血友病因染色體X上的第八凝血因子(F8)基因缺陷，凝血過程中蛋白缺乏或不正常，影響凝血功能，使出血時間延長。

男性只有一個Ｘ染色體，當體內帶異常Ｘ染色體，就一定會發病，相反地，女性有兩個Ｘ染色體，該疾病特徵就不會表現出來，但這些血友病帶因子女性若未執行高精準帶因子診斷，就可能遺傳給後代子女。三總血友病防治及研究中心主任陳宇欽表示，患者即使發病，也不一定能偵測F8基因外顯子突變，尤其輕度患者更難以確定疾病診斷。

三軍總醫院從2006年到2018年針對202位A型血友病患進行基因檢測，其中16名無法以傳統方法找到突變，進一步結合訊息性核糖核酸（mRNA）分析和多重連線探針擴增技術，發現8名患者檢體裁切後，F8內含子深處都有相同單點突變，陳宇欽說，過去義大利也有類似發現，三總研究團隊將其變異點標示為輕度患者熱點。

研究顯示，該方法可將整體突變偵測率由92.8%提升到98%，有助更精準提供遺傳諮詢和產前診斷。陳宇欽指出，除及早診斷，也可提供患者個人化治療，血友病患約15至20%對凝血針產生抗體，透過新基因檢測方式，可得知是否為產生抗體高風險群，避免產生抗體後，無法使用傳統藥物治療。

三總今發表最新研究，成功找出不易發現突變的輕度血友病患基因深處幾乎都一相同突變處...
三總今發表最新研究，成功找出不易發現突變的輕度血友病患基因深處幾乎都一相同突變處，就可透過檢查是否具該熱點，執行診斷，該成果已於今年7月發表於歐洲血液病研究期刊。記者陳婕翎／攝影
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