華航60生日抽大獎！送60萬哩等同4張商務艙 再推機票優惠峇里島來回含稅萬元有找

2019-09-04 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



歡慶60周年，華航舉辦系列活動，9月底前在官網購票，並登入華夏會員，舊可以參加抽獎活動，有機會獨得60萬哩程數，相當於4張商務艙機票。此外，即日起到9月10日間，官網推出快閃優惠機票，台北到峇里島單程含稅4,762元起，澳洲單程含稅9,345元起，歐洲單程含稅最低9,842元起。

迎接60歲生日，華航推出一系列活動，若是即日起到9月底前於官網購買機票，並且登入華夏會員，就可以參加60周年周60萬哩活動，獎項包含6萬哩程數3名，1萬哩程數18名，最後一周再抽出超級大獎60萬哩程數1名，最大獎相當於4張長程線商務艙機票。

華航表示，哩程數不僅可以換機票，還可兌換機上Wi-Fi Onboard (3,000哩起)、一次貴賓室(5,000哩)、區域線單程升等商務艙/豪華經濟艙(15,000哩)，折抵部分空中精品等。