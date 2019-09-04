親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風路過須防汛
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

林鄭月娥晚間6點發電視公告 將宣布撤反送中修例

黃瀞瑩搶攻立委？四姝廝殺 北市這區榮登「死亡之組」

中秋出遊要注意！謹遵「保障3要訣」 快樂旅行沒煩惱

2019-09-04 16:35聯合報 記者徐力剛╱即時報導

中秋連假即將到來，許多家庭規劃出國旅行，度過美好假期。意外事故多發生在疏於防範時，全球人壽提醒民眾出遊應備妥傷害險及傷害醫療險等，搭配外出保障3要訣，快樂出門平安回家。

要訣一「傷害險」，除了提供意外身故保障外，因意外導致失能也將按失能程度提供保障。要訣二「傷害醫療險」，指非由疾病引起的外來意外，分為「日額型」和「實支實付」兩種；被保人在投保期間出險，除了保險公司給付傷害住院日額保險金外，若被保人骨折未住院，或已住院但未達骨折別所定日數，未住院部分將依骨折別日數乘以「傷害住院保險金日額」二分之一給付。

「實支實付型傷害醫療險」為被保人因意外事故受傷，前往醫院或診所就醫，實際醫療費用超過健保給付部分，給予「傷害醫療保險金」，最高理賠額度為保單約定「每次實支實付傷害醫療保險金限額」。

要訣三「旅行平安險」，對於有出國旅行需求民眾，建議投保海外突發疾病醫療健康保險附加條款的旅平險，保障範圍涵蓋突發疾病在海外住院、門診或急診費用，最晚可在出發前1小時（含）以上投保，輕鬆購買無負擔。

全球人壽分享，凡投保個人險或旅平險，皆享有「海外急難救助」服務，民眾出國前別忘了前往保險公司官網，下載相關服務介紹，出遊更安心。

謹遵「保障3要訣」，快樂出門平安回家。圖/全球人壽提供
謹遵「保障3要訣」，快樂出門平安回家。圖/全球人壽提供
分享

保險出國
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

腸道菌相失衡恐致百病 醫籲多吃蔬果少吃肉

2019-09-04 14:02

糞菌變救命藥 北榮成立國內首座製備實驗室

2019-09-04 14:00

帶含肉月餅返國 已12例開罰20萬元

2019-09-04 13:05

血尿拖半年見血塊才就醫 檢查發現是膀胱癌

2019-09-04 14:37

北宜國道百元有找 中秋連假葛瑪蘭客運最優81折

2019-09-04 13:37

三總開展血友病基因檢測新方式 提升突變偵測率

2019-09-04 17:21

華航60生日抽大獎！送60萬哩程數 等同4張商務艙

2019-09-04 17:16

換腎20年遵照醫囑贏回健康 他每天當「重生」

2019-09-04 16:43

長榮航空12月21日起每天一班飛峴港 來回未稅7千有找

2019-09-04 16:18

獨／國家災防中心LINE烏龍示警 竟是公路總局誤觸

2019-09-04 16:16

10公尺山丘閃閃發亮！桃園地景藝術節9月6日開幕

2019-09-04 15:51

長榮台北-峴港 12月21日起改定期航班

2019-09-04 14:42

二期水稻瘤野螟好發 小心產量受影響

2019-09-04 14:23

冷眼集／菜賤就撒錢 產銷失衡一再重演

2019-09-04 14:20

糞菌可救命 北榮成立微菌製備實驗室

2019-09-04 14:18

本土屈公首起群聚感染 也去過國強嶺步道

2019-09-04 14:18

兩急毒性氣體設自動記錄設施 明年底前與地方政府連線

2019-09-04 13:26

農會：產銷無總量管制 問題周而復始

2019-09-04 13:26

菜土重演？高麗菜首亮超種紫燈示警

2019-09-04 13:24

玲玲增強變中颱 今明兩天防豪雨

2019-09-04 13:21

救墾丁觀光？艾怡良、楊丞琳秋天用情歌唱出浪漫

2019-09-04 13:17

MIT微笑標章產品 9月起納入環保集點品項

2019-09-04 13:16

南投宗教減碳認證 日月潭文武廟15間宮廟減金紙、香支

2019-09-04 13:04

【即時短評】菜土就撒錢 能解決產銷失衡問題？

2019-09-04 12:33

首度韓籍航空包機直航 花蓮仁川10月中旬首航

2019-09-04 12:25

面對秋冬高麗菜產銷問題 農業界：總量管制才能治本

2019-09-04 12:16

注意！ 農委會首度發出高麗菜紫色種苗超種警示燈號

2019-09-04 12:03

想申請租金補貼竟被要求「租金再加30%」 網嘆：政府在釣房東？

2019-09-04 12:00

影／屈公病中和區再增一例 為今年首起本土群聚

2019-09-04 11:47

中和又增1例本土屈公病 國強嶺8步道緊急封鎖

2019-09-04 11:46

台南急水溪沙灘豬屍 未染非洲豬瘟

2019-09-04 11:43

姚量議就任畜產公司總經理 未來將加強推動自有產品

2019-09-04 11:33

25歲女工作認真卻總是出錯挨罵 注意力缺失症作怪

2019-09-04 11:32

小黃Uber可望和解？交部推預告車資 Uber：這是第一步

2019-09-04 11:16

25歲妙齡女上班忘東忘西 注意力缺失惹禍

2019-09-04 11:03

赴越新選擇！長榮開闢台北峴港航線 12月21日起每天一班

2019-09-04 10:51

假新聞當道！法律可以限制言論自由嗎？

2019-09-04 09:56

「這什麼鳥啦！」 野鳥貪吃等呆萌樣即日起大台北巡展

2019-09-04 09:37

夏天的微醺滋味 釋放出活力和熱情

2019-09-04 09:32
看更多

熱門文章

小黃50年最大變革！ 最快九月底免跳表可採事前預告車資

2019-09-03 19:25

好市多這商品一年漲30萬 網友怨：後悔去年沒買

2019-09-04 11:02

劍魚颱風遭日本判「死刑」只活18小時 明仍帶雨來

2019-09-03 21:58

玲玲今和台灣最近 氣象專家：下半天可能增強為中颱

2019-09-04 08:01

大樂透頭獎2.4億摃龜 中秋加碼百萬獎金開出19組

2019-09-03 22:02

玲玲轉中颱帶來豪大雨 法西颱風最快今天生成

2019-09-04 09:33

陸客不來！20年「水蛙魯」江浙菜30日熄燈

2019-09-04 00:16

中和又增1例本土屈公病 國強嶺8步道緊急封鎖

2019-09-04 11:46

一夜晉升億萬富翁！「大樂透」開獎頭獎上看2.4億

2019-09-03 21:10

每日星座運勢／雙魚量力而行財運旺 戀情急速加溫

2019-09-04 00:00

多元計程車預告車資 月底上路

2019-09-04 00:12

吳德榮：輕颱玲玲影響明顯降雨 留意劍魚殘餘環流

2019-09-04 07:06

曾沛慈「大露背」難得性感 獲「弟弟」林哲熹大讚滿分！

2019-09-03 20:13

豪雨成災！嘉義獨立山步道鐵橋崩塌封路

2019-09-04 11:09

月子中心很值得！ 她神譬喻新手村打臉酸民

2019-09-03 18:12

小黃Uber可望和解？交部推預告車資 Uber：這是第一步

2019-09-04 11:16

又一個！ 老牌陸客台菜餐廳傳9月30日熄燈

2019-09-03 22:24

耳朵好癢好想挖？ 醫師提醒：千萬別自行動手

2019-09-03 19:02

玲玲轉為中颱 天氣不穩到下週二

2019-09-04 11:37

颱風外圍環流影響 豪雨特報雨區擴大

2019-09-04 13:51

台南短時強降雨多處積水 水利局啓動抽水機抽水

2019-09-04 12:21

南部4縣市豪雨特報 高雄台南多處時雨量超過60毫米

2019-09-04 08:47

輕颱玲玲路過 各地防大雨

2019-09-04 00:12

「這什麼鳥啦！」 野鳥貪吃等呆萌樣即日起大台北巡展

2019-09-04 09:37

交通住宿友善便利 讓更多外國人親見太平山的美

2019-09-04 08:50

玲玲颱風外圍環流台南大雨 封路、封橋看過來

2019-09-04 10:32

外勤升內勤主管少流汗 檢查驚覺自己患腎病

2019-09-04 09:05

【兒女心情】柯幸玫／媽媽牌粽子

2019-09-04 06:00

狂吞維他命C預防感冒？ 醫師：沒效果還可能結石

2019-09-04 07:55

新北人有福了！一個人也能吃的「燒肉Like」插旗中和環球中心

2019-09-03 19:17

新聞眼／計程車「職人化」 消費者才埋單

2019-09-04 00:12

【生活點滴】劉素美／有一些蛋蛋的感覺

2019-09-04 06:00

大樂透第108078期開獎

2019-09-03 21:19

月餅、小籠包都有「粉紅光芒」！點水樓8款「櫻花蝦」料理　鮮甜海味飄香

2019-09-04 00:48

炙燒起司、明太子炸蛋都加！IG推浮誇系魯肉飯藏身升級版「金仙」

2019-09-03 18:30

【為父心情】蔡緯賢／海龜

2019-09-04 06:00

血尿拖半年見血塊才就醫 檢查發現是膀胱癌

2019-09-04 14:37

人生好難？那是因為你不懂得如何選擇！

2019-09-04 10:16

國人自大陸返台攜帶含豬肉月餅 再開罰20萬元

2019-09-03 20:27

災害即時推播 國家災防中心LINE帳號沒加快加

2019-09-04 09:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top