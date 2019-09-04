中秋出遊要注意！謹遵「保障3要訣」 快樂旅行沒煩惱

2019-09-04 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



中秋連假即將到來，許多家庭規劃出國旅行，度過美好假期。意外事故多發生在疏於防範時，全球人壽提醒民眾出遊應備妥傷害險及傷害醫療險等，搭配外出保障3要訣，快樂出門平安回家。

要訣一「傷害險」，除了提供意外身故保障外，因意外導致失能也將按失能程度提供保障。要訣二「傷害醫療險」，指非由疾病引起的外來意外，分為「日額型」和「實支實付」兩種；被保人在投保期間出險，除了保險公司給付傷害住院日額保險金外，若被保人骨折未住院，或已住院但未達骨折別所定日數，未住院部分將依骨折別日數乘以「傷害住院保險金日額」二分之一給付。

「實支實付型傷害醫療險」為被保人因意外事故受傷，前往醫院或診所就醫，實際醫療費用超過健保給付部分，給予「傷害醫療保險金」，最高理賠額度為保單約定「每次實支實付傷害醫療保險金限額」。

要訣三「旅行平安險」，對於有出國旅行需求民眾，建議投保海外突發疾病醫療健康保險附加條款的旅平險，保障範圍涵蓋突發疾病在海外住院、門診或急診費用，最晚可在出發前1小時（含）以上投保，輕鬆購買無負擔。