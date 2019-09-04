長榮航空12月21日起每天一班飛峴港 來回未稅7千有找

2019-09-04 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



越南是近年來最夯的旅遊國家之一，看準前往旅遊商機，長榮航空自12月21日起，將台北飛峴港航線，從現在的每五日一班包機服務，改為定期航班，即日起開放訂位。為慶祝改為定期航班，開航前7日官網優惠來回機票未稅最低7,000元有找。團體旅遊結合各大旅行社，行程含稅最低25,000元有找。

長榮航空即日起提供台北飛峴港航班，每五日一班的包機服務，由福、五福、東南、百威、雄獅、長汎、喜鴻旅行社承包銷售。並預計在12月21日後，改為定期航班，每日都有航班往返，其中，BR383台北飛峴港一二三五日飛航，早上9點45分起飛，11點40分抵達。BR384峴港飛台北則是一二、三、四、六下午2點10分起飛，下午5點55分抵達，五六則是下午2點10分起飛，晚上6點5分抵達。

長榮航空表示，目前台北飛胡志明航線，每天飛航三班，台北飛河內航線每天一班，預計10月7日以後每天兩班。另台北飛峴港則是在12月21日起改為每天一班定期航線，到時每周台北飛越南航班將高達42班。此外，台北飛峴港航線開通後，北中南都有航點，越南市場布局更完善。