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獨／國家災防中心LINE烏龍示警 竟是公路總局誤觸

2019-09-04 16:16聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

國家災害防救科技中心的LINE官方帳號，今天下午2時許即時示警通報，指因台中市下大雨，台74線快速道路0K至5K（快官到台中高鐵段）因淹水而有封閉的狀況，許多市民收到訊息後紛紛轉傳，但記者向警察與消防機關查證，都沒有道路封閉的情形，公路總局員林工務段表示，全案是因工程人員在回報狀況時誤觸系統，導致發出錯誤訊息，發現後已馬上更正。

國家災害防救科技中心的官方帳號LINE今天下午2時許時，通報台74線中彰快速道路0K至5K（快官至台中高鐵段）有道路封閉狀況，原因是寫「淹水災害封閉」，並稱影響縣市有台中、彰化與南投等地，直至下午3時許，才又通報已結束封閉，不過記者詢問台中市警局、台中市消防局查證訊息時，發現台74線快速道路並沒有封閉情形，隨後再向公路總局員林工務段查證，證實是烏龍一場。

公路總局員林工務段長陳舜賢表示，因為今天下午台中市烏日區有下大雨，透過即時影像與其他天氣公司的回報，有淹水的情形，不過是市區的道路，而非台74線快速道路，工務段同事在透過系統回報上級現場狀況時，「誤觸」台74線0K至5K處有道路封閉狀況，發布後發現錯誤，已馬上發布結案，通報該路段並未封閉，造成市民困擾、不便，深表歉意。

國家災害防救科技中心有提供手機通訊軟體LINE的官方帳號，訊息來源是彙整災害業務主管機關、地方政府與民間機構的資料，民眾可透過該帳號，收取22個縣市的災情狀況，包括道路封閉、颱風、降雨、土石流、停班停課等資訊。

國家災害防救科技中心的官方帳號LINE帳號今天下午發布台74線道路封閉的訊息，事...
國家災害防救科技中心的官方帳號LINE帳號今天下午發布台74線道路封閉的訊息，事後證實是公路總局員林工務段的人員誤觸，實際上並未封閉。圖／摘自國家災害防救科技中心LINE帳號
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國家災害防救科技中心的官方帳號LINE帳號今天下午發布台74線道路封閉的訊息，事...
國家災害防救科技中心的官方帳號LINE帳號今天下午發布台74線道路封閉的訊息，事後證實是公路總局員林工務段的人員誤觸，實際上並未封閉。圖／摘自國家災害防救科技中心LINE帳號
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台中市淹水LINE
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