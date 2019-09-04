10公尺山丘閃閃發亮！桃園地景藝術節9月6日開幕

2019-09-04 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



馬岩松設計的《自然舞衣》，為一座高10公尺，長寬分別30公尺的小山丘，遠看像是閃閃發亮的舞衣。圖／桃園地景藝術節提供 分享 facebook 如果想要找新的溜小孩或拍美照景點，桃園地景藝術節於9月6日開幕，以保一總隊大湳舊營區為核心展區，向外延伸到陂塘生態區及桃園市兒童美術館，預計總共有3大展區，並在各個展區設置國內外藝術作品，總共有34件提供遊客欣賞。同時，現場還會舉辦各種活動及戶外表演，大人小孩都不無聊。

桃園地景藝術節自2013年創立，今年從9月6日到9月22日間於八德區展出，將保一總隊大湳舊營區設為核心展區，並以「守護所在，進擊未來」為概念，不僅呈現過往日軍警營地兼具守備及戰略意義的特色，也整合附近的自然園區及陂塘生態

。

桃園地景藝術節此次以品藝術、樂地景、談地景、看表演為4大主軸。大湳主展區最引人注目的是馬岩松設計的《自然舞衣》，為一座高10公尺，長寬分別30公尺的小山丘，將原本的軍用三層樓高建築，變身成一件閃閃發亮的舞衣，走進山丘又可看到另一番風景，相當有趣。

位於附近的大湳森林公園、陂塘生態區及桃園市兒童美術館，設有藝術作品展區，其中包含日本、韓國、美國、德國、法國、澳洲、新加坡、越南、台灣等藝術家，從繪畫、雕刻、設計、新媒體皆有，總共有24件展品，提供遊客欣賞。此外，溪濱公園和中大公園則有藝遊八塊厝，由吳思儒策畫，呈現10組藝術家及里民、社區學校、在地農會的作品。

除了欣賞藝術作品外，桃園地景藝術節假日舉辦7場主題活動、10場藝術教育活動，展期間共有75場故事森林劇場、25場大型戶外表演。

2019桃園地景藝術節

活動時間：9月6日至9月22日

展區：

1.大湳森林公園

地址：桃園市八德區重慶街36號

2.兒美館 ‧西坡

地址： 桃園市八德區介壽路一段728號5樓、桃園市八德區和平路411巷

3.藝遊八塊厝