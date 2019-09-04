血尿拖半年見血塊才就醫 檢查發現是膀胱癌

2019-09-04 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



一名70歲男性出現血尿，因無腰痛、排尿困難等症狀，拖了半年才到衛生福利部基隆醫院求診。泌尿科醫師吳書雨檢查診斷為膀胱癌1期，安排手術刮除腫瘤，再以藥物治療。吳書雨說，吸菸者罹患膀胱癌的機率明顯高於不吸菸者，這名患者菸齡50年，已告知為了健康要快戒菸。

吳書雨說，患者無慢性病史，抽菸超過50年，現在1天抽1包以上，主訴血尿和尿中有血塊。詢問得知斷斷續續血尿已半年，因無腰痛或排尿困難，才遲未就醫。

吳書雨安排患者接受尿液檢驗及超音波檢查，發現膀胱中有3公分大的腫瘤，病理報告確診膀胱尿路上皮癌1期。患者接受手術出院後，持續於門診接受膀胱內藥物灌注，減少致癌機會及預防復發。

吳書雨表示，造成血尿的原因很多，不一定全是膀胱癌 ，泌尿道感染發炎、攝護腺肥大、腎結石等其他泌尿道系統疾病，也可能造成血尿。有些人僅出現無痛性血尿，但有些人會合併腹部疼痛、腰痛。

吳書雨說，膀胱癌好發於60歲以上長者，吸菸族群、接觸化學染劑工作者、飲用含砷地下水或常不當染髮為高危險群。無痛性血尿是膀胱癌最常見症狀，民眾應隨時觀察自己的尿液，若出現血絲或顏色變化都須特別注意，建議到泌尿科門診檢查，以免延誤診斷及治療。 一名70歲男性出現血尿到衛福部基隆醫院求診，泌尿科醫師吳書雨檢查診斷為膀胱癌1期，安排手術刮除腫瘤，再以藥物治療。記者邱瑞杰／攝影 分享 facebook 一名70歲男性出現血尿到衛福部基隆醫院求診，泌尿科醫師吳書雨檢查診斷為膀胱癌1期，安排手術刮除腫瘤，再以藥物治療。記者邱瑞杰／攝影 分享 facebook

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