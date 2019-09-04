鳳山肉品加工廠遭踢爆血水汗水汙染家禽 衛生局命改善

2019-09-04 14:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



「周刊王」踢爆高雄鳳山區一處民宅有家無照肉品加工工廠，不僅工作人員邊工作、邊抽菸，且鴨鵝處理後直接丟在地上，血水流滿地，環境汙穢不堪。衛生局今上午表示，3日下午4點多獲報後前往突擊稽查，現場未查獲有人員吸菸，也沒有家禽屠體放置地面上的情形。

不過，稽查人員發現現場設放擺放凌亂，冷藏設備髒汙，肉品也未妥善分類，部分作業場地凹陷，刀具與砧板放置位置更有造成交叉感染之虞。針對現場衛生環境及作業疏漏，負責人僅回應說，這是業界習慣做法，不熟悉衛生相關法令，衛生局已依食安法第8條要求業者限期改善，並將擇日前往複查，如仍未改善，可處6萬元至2億元以下罰鍰。

衛生局食衛科表示，該加工廠是這一兩年才從外縣市屠宰場遷入，並未在衛生局列管名單內，每天從鳳山及屏東屠宰場運入雞和鴨進行加工，進出量多達上千隻，製成燻茶鴨、鵝等熟食成品後，再賣到傳統市場攤商。