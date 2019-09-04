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腸道菌相失衡恐致百病 醫籲多吃蔬果少吃肉

2019-09-04 14:02聯合報 記者羅真╱即時報導

人體腸道細菌量高達百兆，其攜帶的基因量是人體基因量的百倍，可表現多元的生理與生化作用，與人體免疫與健康息息相關，一旦菌相失衡可能致病。台北榮總出版的《臨床醫學》期刊近日推出腸道微菌叢專輯，即介紹菌相失衡可能與腸躁症、肥胖、高血壓、動脈粥狀硬化、第二型糖尿病、慢性肝病、慢性腎病變、自閉症等眾多疾病有關。

台北榮總內科部主任侯明志表示，人體腸道內共生的細菌數量多達百兆，其細胞總數是人體細胞數的十倍，其所帶的基因超過人體基因量百倍，這個大量的基因庫可以表現多元的代謝功能，並且達到許多人體無法執行的作用，因此人的免疫力、營養狀況都與這些細菌有關；一旦菌相遭破壞，各式各樣的疾病都可能找上門。

台北榮總出版的《臨床醫學》近日發表的腸道微菌叢專輯就介紹，有研究發現，腸躁症患者的腸道微生物與健康者不同，將患者糞菌植入原本健康的老鼠的大腸黏膜，老鼠的腸道健康就惡化了；類似的情形也發生在高血壓，將高血壓患者的糞菌移植給無菌老鼠，老鼠的血壓就升高了；一項與自閉症有關的臨床試驗，針對18名自閉症兒童進行微菌叢治療術，結果發現這項治療能顯著改善腸胃道症狀與自閉症相關行為，而這些變化在治療後八周持續存在。

侯明志表示，相關實驗結果顯示，腸道微菌叢在這些疾病的發生上扮演一定程度的角色，但其中的詳細機轉還有待探究，因此平日到底要怎麼吃才能吃出健康，仍舊不容易簡單回答。「不過，有研究觀察到，比起吃葷者，素食者的腸道菌相較多元豐富，因此建議民眾多吃蔬果、少吃肉」。

蔬果。圖／ingimage
蔬果。圖／ingimage
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基因自閉患者高血壓素食者
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