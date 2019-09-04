北宜國道百元有找 中秋連假葛瑪蘭客運最優81折
葛瑪蘭汽車客運股份有限公司宣布，中秋連續假期，票價最高優惠81折起。
葛瑪蘭汽車客運股份有限公司指出，為鼓勵民眾於中秋節連續假期搭乘大眾運輸及配合交通部政策，葛瑪蘭客運中秋節連續假期期間（9月12日起至9月15日止），提供往返宜蘭地區最高可省52元。
葛瑪蘭客運表示，同時為使遊客於連續假期間前往宜蘭地區景點與在外遊子返鄉團圓，配合交通部轉乘優惠，可享持悠遊卡、一卡通等電子票證轉乘當地市公車及公路客運一段票免費或折抵21元，減少轉乘所需花費金額，還可省去自行開車歷盡千辛萬苦塞到各大景點後，又要面臨停車位一位難求的窘境。
葛瑪蘭客運表示，中秋連假，全家暢遊宜蘭，搭乘大眾運輸遊宜蘭優惠及更便捷，相關車票即日起均可於葛瑪蘭客運官網，或至葛瑪蘭各地售票櫃台預購優惠票或購買當日車票，還能使用手機做線上車票的訂購，免在現場櫃台前拎著大包小包排隊的辛勞，出示QRcode即可乘車。
至於優惠票價，臺北礁溪原價112元，優惠價95元，臺北宜蘭原價140元、優惠價115元，臺北羅東原價143元，優惠價120元，板橋礁溪原價140元，優惠價115元，板橋宜蘭原價165元，優惠價140元，板橋羅東原價170元，優惠價140元，票價若有誤差，以客運公司公布者為準。
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