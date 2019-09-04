北宜國道百元有找 中秋連假葛瑪蘭客運最優81折

2019-09-04 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



葛瑪蘭汽車客運股份有限公司宣布，中秋連續假期，票價最高優惠81折起。

葛瑪蘭汽車客運股份有限公司指出，為鼓勵民眾於中秋節連續假期搭乘大眾運輸及配合交通部政策，葛瑪蘭客運中秋節連續假期期間（9月12日起至9月15日止），提供往返宜蘭地區最高可省52元。

葛瑪蘭客運表示，同時為使遊客於連續假期間前往宜蘭地區景點與在外遊子返鄉團圓，配合交通部轉乘優惠，可享持悠遊卡、一卡通等電子票證轉乘當地市公車及公路客運一段票免費或折抵21元，減少轉乘所需花費金額，還可省去自行開車歷盡千辛萬苦塞到各大景點後，又要面臨停車位一位難求的窘境。

葛瑪蘭客運表示，中秋連假，全家暢遊宜蘭，搭乘大眾運輸遊宜蘭優惠及更便捷，相關車票即日起均可於葛瑪蘭客運官網，或至葛瑪蘭各地售票櫃台預購優惠票或購買當日車票，還能使用手機做線上車票的訂購，免在現場櫃台前拎著大包小包排隊的辛勞，出示QRcode即可乘車。

網路購票系統。