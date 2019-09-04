親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風路過須防汛
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

林鄭月娥急召建制派 料讓步正式撤回修例方案

脫歐死鬥：保守黨叛變首相強生，英國會解散倒數！

北宜國道百元有找 中秋連假葛瑪蘭客運最優81折

2019-09-04 13:37聯合報 記者羅建旺╱即時報導

葛瑪蘭汽車客運股份有限公司宣布，中秋連續假期票價最高優惠81折起。

葛瑪蘭汽車客運股份有限公司指出，為鼓勵民眾於中秋節連續假期搭乘大眾運輸及配合交通部政策，葛瑪蘭客運中秋節連續假期期間（9月12日起至9月15日止），提供往返宜蘭地區最高可省52元。

葛瑪蘭客運表示，同時為使遊客於連續假期間前往宜蘭地區景點與在外遊子返鄉團圓，配合交通部轉乘優惠，可享持悠遊卡、一卡通等電子票證轉乘當地市公車及公路客運一段票免費或折抵21元，減少轉乘所需花費金額，還可省去自行開車歷盡千辛萬苦塞到各大景點後，又要面臨停車位一位難求的窘境。

葛瑪蘭客運表示，中秋連假，全家暢遊宜蘭，搭乘大眾運輸遊宜蘭優惠及更便捷，相關車票即日起均可於葛瑪蘭客運官網，或至葛瑪蘭各地售票櫃台預購優惠票或購買當日車票，還能使用手機做線上車票的訂購，免在現場櫃台前拎著大包小包排隊的辛勞，出示QRcode即可乘車。

網路購票系統

至於優惠票價，臺北礁溪原價112元，優惠價95元，臺北宜蘭原價140元、優惠價115元，臺北羅東原價143元，優惠價120元，板橋礁溪原價140元，優惠價115元，板橋宜蘭原價165元，優惠價140元，板橋羅東原價170元，優惠價140元，票價若有誤差，以客運公司公布者為準。

葛瑪蘭汽車客運股份有限公司宣布，中秋連續假期，票價最高優惠81折起。圖／葛瑪蘭汽...
葛瑪蘭汽車客運股份有限公司宣布，中秋連續假期，票價最高優惠81折起。圖／葛瑪蘭汽車客運股份有限公司提供
分享

中秋節連續假期票價客運
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

帶含肉月餅返國 已12例開罰20萬元

2019-09-04 13:05

小黃Uber可望和解？交部推預告車資 Uber：這是第一步

2019-09-04 11:16

影／屈公病中和區再增一例 為今年首起本土群聚

2019-09-04 11:47

血尿拖半年見血塊才就醫 檢查發現是膀胱癌

2019-09-04 14:37

鳳山肉品加工廠遭踢爆血水汗水汙染家禽 衛生局命改善

2019-09-04 14:31

新創螞蟻生態箱 上帝視角欣賞蟻群分工

2019-09-04 14:23

二期水稻瘤野螟好發 小心產量受影響

2019-09-04 14:23

腸道菌相失衡恐致百病 醫籲多吃蔬果少吃肉

2019-09-04 14:02

糞菌變救命藥 北榮成立國內首座製備實驗室

2019-09-04 14:00

兩急毒性氣體設自動記錄設施 明年底前與地方政府連線

2019-09-04 13:26

農會：產銷無總量管制 問題周而復始

2019-09-04 13:26

菜土重演？高麗菜首亮超種紫燈示警

2019-09-04 13:24

救墾丁觀光？艾怡良、楊丞琳秋天用情歌唱出浪漫

2019-09-04 13:17

MIT微笑標章產品 9月起納入環保集點品項

2019-09-04 13:16

南投宗教減碳認證 日月潭文武廟15間宮廟減金紙、香支

2019-09-04 13:04

【即時短評】菜土就撒錢 能解決產銷失衡問題？

2019-09-04 12:33

首度韓籍航空包機直航 花蓮仁川10月中旬首航

2019-09-04 12:25

面對秋冬高麗菜產銷問題 農業界：總量管制才能治本

2019-09-04 12:16

注意！ 農委會首度發出高麗菜紫色種苗超種警示燈號

2019-09-04 12:03

想申請租金補貼竟被要求「租金再加30%」 網嘆：政府在釣房東？

2019-09-04 12:00

中和又增1例本土屈公病 國強嶺8步道緊急封鎖

2019-09-04 11:46

台南急水溪沙灘豬屍 未染非洲豬瘟

2019-09-04 11:43

姚量議就任畜產公司總經理 未來將加強推動自有產品

2019-09-04 11:33

25歲女工作認真卻總是出錯挨罵 注意力缺失症作怪

2019-09-04 11:32

25歲妙齡女上班忘東忘西 注意力缺失惹禍

2019-09-04 11:03

赴越新選擇！長榮開闢台北峴港航線 12月21日起每天一班

2019-09-04 10:51

假新聞當道！法律可以限制言論自由嗎？

2019-09-04 09:56

「這什麼鳥啦！」 野鳥貪吃等呆萌樣即日起大台北巡展

2019-09-04 09:37

夏天的微醺滋味 釋放出活力和熱情

2019-09-04 09:32

災害即時推播 國家災防中心LINE帳號沒加快加

2019-09-04 09:09

外勤升內勤主管少流汗 檢查驚覺自己患腎病

2019-09-04 09:05

【食力】吃葡萄不吐葡萄籽，無籽葡萄怎麼來的？

2019-09-04 08:55

交通住宿友善便利 讓更多外國人親見太平山的美

2019-09-04 08:50

狂吞維他命C預防感冒？ 醫師：沒效果還可能結石

2019-09-04 07:55

月餅、小籠包都有「粉紅光芒」！點水樓8款「櫻花蝦」料理　鮮甜海味飄香

2019-09-04 00:48

健康你我他／多運動、戴口罩 雙管齊下防肺炎

2019-09-04 00:26

運動 助精神病友變自信

2019-09-04 00:26

托嬰中心裝監視器 兒福：應增加人力

2019-09-04 00:26

防猝死 從低鈉飲食開始

2019-09-04 00:26
看更多

熱門文章

小黃50年最大變革！ 最快九月底免跳表可採事前預告車資

2019-09-03 19:25

好市多這商品一年漲30萬 網友怨：後悔去年沒買

2019-09-04 11:02

劍魚颱風遭日本判「死刑」只活18小時 明仍帶雨來

2019-09-03 21:58

玲玲今和台灣最近 氣象專家：下半天可能增強為中颱

2019-09-04 08:01

大樂透頭獎2.4億摃龜 中秋加碼百萬獎金開出19組

2019-09-03 22:02

陸客不來！20年「水蛙魯」江浙菜30日熄燈

2019-09-04 00:16

玲玲轉中颱帶來豪大雨 法西颱風最快今天生成

2019-09-04 09:33

中南部7縣市大雨特報 雨勢恐延續到晚上

2019-09-03 15:10

一夜晉升億萬富翁！「大樂透」開獎頭獎上看2.4億

2019-09-03 21:10

超商咖啡哪間好喝？ 鄉民激辯曝心得：店員很重要

2019-09-03 15:11

中和又增1例本土屈公病 國強嶺8步道緊急封鎖

2019-09-04 11:46

每日星座運勢／雙魚量力而行財運旺 戀情急速加溫

2019-09-04 00:00

癌爸不願錯過愛女上幼兒園第一天 醫院助圓夢

2019-09-03 17:33

多元計程車預告車資 月底上路

2019-09-04 00:12

吳德榮：輕颱玲玲影響明顯降雨 留意劍魚殘餘環流

2019-09-04 07:06

曾沛慈「大露背」難得性感 獲「弟弟」林哲熹大讚滿分！

2019-09-03 20:13

月子中心很值得！ 她神譬喻新手村打臉酸民

2019-09-03 18:12

又一個！ 老牌陸客台菜餐廳傳9月30日熄燈

2019-09-03 22:24

台鐵北湖站電車線斷落 雙線不通正搶通中

2019-09-03 15:55

國泰醫院麻疹群聚又爆醫師中鏢 她多次搭捷運板南線通勤

2019-09-03 15:51

小黃Uber可望和解？交部推預告車資 Uber：這是第一步

2019-09-04 11:16

耳朵好癢好想挖？ 醫師提醒：千萬別自行動手

2019-09-03 19:02

豪雨成災！嘉義獨立山步道鐵橋崩塌封路

2019-09-04 11:09

南部4縣市豪雨特報 高雄台南多處時雨量超過60毫米

2019-09-04 08:47

輕颱玲玲路過 各地防大雨

2019-09-04 00:12

外勤升內勤主管少流汗 檢查驚覺自己患腎病

2019-09-04 09:05

交通住宿友善便利 讓更多外國人親見太平山的美

2019-09-04 08:50

六福村封園辦樂團音樂祭 12歲以下免費、大人加價優惠

2019-09-03 15:20

「這什麼鳥啦！」 野鳥貪吃等呆萌樣即日起大台北巡展

2019-09-04 09:37

玲玲颱風外圍環流台南大雨 封路、封橋看過來

2019-09-04 10:32

台南短時強降雨多處積水 水利局啓動抽水機抽水

2019-09-04 12:21

狂吞維他命C預防感冒？ 醫師：沒效果還可能結石

2019-09-04 07:55

玲玲轉為中颱 天氣不穩到下週二

2019-09-04 11:37

【兒女心情】柯幸玫／媽媽牌粽子

2019-09-04 06:00

新北人有福了！一個人也能吃的「燒肉Like」插旗中和環球中心

2019-09-03 19:17

月餅、小籠包都有「粉紅光芒」！點水樓8款「櫻花蝦」料理　鮮甜海味飄香

2019-09-04 00:48

大樂透第108078期開獎

2019-09-03 21:19

新聞眼／計程車「職人化」 消費者才埋單

2019-09-04 00:12

炙燒起司、明太子炸蛋都加！IG推浮誇系魯肉飯藏身升級版「金仙」

2019-09-03 18:30

【生活點滴】劉素美／有一些蛋蛋的感覺

2019-09-04 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top