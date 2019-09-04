救墾丁觀光？艾怡良、楊丞琳秋天用情歌唱出浪漫

2019-09-04 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



今年春吶、春浪兩大音樂盛事，都沒在恆春地區舉辦，屏縣府因此選在9月20日、21日，在墾丁大灣遊憩區舉辦「秋天不吶喊音樂節」，嘗試打造新的音樂品牌活動，並有別以往搖滾、電音等樂風，改以情歌為主軸，由楊丞琳、艾怡良、萬芳等歌手，輪番上陣，讓墾丁也可以很文青、很浪漫。

屏東縣政府傳播暨國際事務處長黃建嘉表示，今年春浪、春吶兩大音樂盛事，都沒有在恆春地區舉辦，縣府仍希望持續有流行音樂活動表演，今年首度在墾丁大灣遊憩區，舉辦「秋天不吶喊音樂節」，風格也不同於以往搖滾、電音等音樂類型，這回以情歌為主，9月20日首日以熱戀為主題由楊丞琳、吳汶芳、白安演唱，而9月21日以失戀為主，由艾怡良、江美琪、小球、萬芳等歌手演出。

而日期之所以選定在9月20日、21日，主要考量在於暑假及中秋連假結束後，墾丁地區將進入觀光淡季，希望透過音樂節吸引遊客旅遊，而進入10月份恆春將吹起「落山風」，不利於舞台搭設已影響歌手演出。