MIT微笑標章產品 9月起納入環保集點品項

2019-09-04 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



環保集點好康越來越多，行政院環保署長張子敬今天宣布，MIT微笑標章產品從9月1日起納入環保集點品項，民眾不論是搭乘大眾運輸、公共自行車、參加環保活動都可以得到點數回饋，而點數也可以循環用在購買環保產品、惜食餐廳消費、環保標章服務業、環教設施場所、國家森林遊樂區等，讓環保集點活動可以全面在「食、衣、住、行」各方面推動。

張子敬表示，環保署從9月時推出周周抽百萬綠點、購買指定品項即贈2000點的新活動，微笑標章產品更與原有品項同享既有的周休二日綠點10倍送回饋，為環保集點注入新的活力，也讓環保集點活動成為市面上最優惠的集點系統。

環保署今天舉行「微笑地球精彩綠活」記者會，張子敬與工業局長呂正華，也共同呼籲國內通路業者支持環保集點共享點數商機，不但可提升產品製造業者申請微笑標章、環保標章或碳足跡標籤的誘因，促進綠色經濟循環。

工業局長呂正華表示，環保集點制度新增成衣服飾、織襪、毛巾、鞋類及小家電等814款MIT微笑產品，加計原綠刀色商品共有1858款，買MIT微笑產品，就是愛地球，更能友持在地產業發展，鼓勵國內消費者多多購買。

環保署表示，為了鼓勵業者生產綠色產品，從81年起推動環保標章，目前有超過120項的規格標準，市面上已經有約4500件的合格標章產品。多年來環保署也推動機關、民間企業的綠色採購，以及綠色商店，促進環保產品的生產及選購，根據統計，去年綠色採購金額達840億元，統計發現民間綠色採購金額是政府綠色採購的7倍以上。

環保署表示，目前全國電子、大潤發、愛買、萊爾富、統一超商、東森購物網都是環保集點特約通路商，環保標章及碳足跡標籤產品已有超過千件的品項，包括家電、清潔劑、保溫杯、文具、食品，各式各樣的日常生活用品提供會員以點數兌換，32萬名環保集點會員總集點量已經超過50億點。