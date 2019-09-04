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MIT微笑標章產品 9月起納入環保集點品項

2019-09-04 13:16聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

環保集點好康越來越多，行政院環保署長張子敬今天宣布，MIT微笑標章產品從9月1日起納入環保集點品項，民眾不論是搭乘大眾運輸、公共自行車、參加環保活動都可以得到點數回饋，而點數也可以循環用在購買環保產品、惜食餐廳消費、環保標章服務業、環教設施場所、國家森林遊樂區等，讓環保集點活動可以全面在「食、衣、住、行」各方面推動。

張子敬表示，環保署從9月時推出周周抽百萬綠點、購買指定品項即贈2000點的新活動，微笑標章產品更與原有品項同享既有的周休二日綠點10倍送回饋，為環保集點注入新的活力，也讓環保集點活動成為市面上最優惠的集點系統。

環保署今天舉行「微笑地球精彩綠活」記者會，張子敬與工業局長呂正華，也共同呼籲國內通路業者支持環保集點共享點數商機，不但可提升產品製造業者申請微笑標章、環保標章或碳足跡標籤的誘因，促進綠色經濟循環。

工業局長呂正華表示，環保集點制度新增成衣服飾、織襪、毛巾、鞋類及小家電等814款MIT微笑產品，加計原綠刀色商品共有1858款，買MIT微笑產品，就是愛地球，更能友持在地產業發展，鼓勵國內消費者多多購買。

環保署表示，為了鼓勵業者生產綠色產品，從81年起推動環保標章，目前有超過120項的規格標準，市面上已經有約4500件的合格標章產品。多年來環保署也推動機關、民間企業的綠色採購，以及綠色商店，促進環保產品的生產及選購，根據統計，去年綠色採購金額達840億元，統計發現民間綠色採購金額是政府綠色採購的7倍以上。

環保署表示，目前全國電子、大潤發、愛買、萊爾富、統一超商、東森購物網都是環保集點特約通路商，環保標章及碳足跡標籤產品已有超過千件的品項，包括家電、清潔劑、保溫杯、文具、食品，各式各樣的日常生活用品提供會員以點數兌換，32萬名環保集點會員總集點量已經超過50億點。

環保署也說，環保集點平台和通路、電子發票結合，不須申請新的卡片，只要將電子票證、通路會員卡等，到平台網頁或手機App申請註冊會員並把卡片登記，環保集點網站公布的千項以上商品都可以讓你集到綠點，之後也可以用綠點去折價，回饋價值最高10%，是市面上最優惠的點數系統；另外，針對喜歡喝咖啡的朋友，環保署也持續推出在超商自備環保杯可以使用綠點限量兌換咖啡的活動。

環保署長張子敬(左)及工業局長呂正華(右)體驗綠點兌換功能。圖／環保署提供
環保署長張子敬(左)及工業局長呂正華(右)體驗綠點兌換功能。圖／環保署提供
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