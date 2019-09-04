帶含肉月餅返國 已12例開罰20萬元

2019-09-04 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



中秋節即將到來，根據非洲豬瘟中央應變災害中心統計，從今年8月以來，已經有12件從國外帶回含肉月餅禮盒，每一件遭重罰20萬元，農委會呼籲民眾，中秋將至，國際往來頻繁，民眾不要攜帶含肉月餅回台，也不要從國外寄含肉月餅回國。

非洲豬瘟中央災害應變中心舉行第12次會議，農委會表示，到今年8月底為止，非洲豬瘟疫情在國際上仍然嚴峻，其中又以越南通報6083個案例最為嚴重。我國在邊境查獲中國大陸及越南豬肉製品檢出非洲豬瘟病毒核酸，分別是113例(中)及21例(越)。其中，來自中國大陸製品8月份的檢出率13.7%、來自越南製品8月份檢出率是28.9%，中央災害應變中心認為，非洲豬瘟的疫情，並沒有趨緩。

農委會主委陳吉仲表示，8月以來查到含肉月餅的案例是共12件違規，其中有1件由日本攜入，其他都是由香港、澳門、中國、越南攜入，且旅客已被罰20萬元，他說，這些含肉的月餅，從桃園、小港、台中、松山、基隆港查獲的都有，表示中秋節快到了順便帶月餅回來，可是如果看到月餅含有肉製品，就會被重罰。

陳吉仲說，民眾避免攜帶含肉月餅入境，也不要由疫區寄送含肉月餅回國，以免觸法。民眾如果收到來自國外含肉類產品的郵包，也可就近親送或寄送到防檢局各分局、檢疫站，進行判定與銷毀。

應變中心表示，為阻絕疫病藉由入境旅客違規攜帶肉品入侵，各機場港口旅客託運行李由關務署全面以X光機檢查；手提行李部分，高風險地區航班旅客(中、港、澳、越、柬、緬、寮、泰、南北韓、俄及菲)均以X光機全面檢查。