南投宗教減碳認證 日月潭文武廟15間宮廟減金紙、香支

2019-09-04 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣政府今天舉辦108年宗教場所低碳認證標章頒獎典禮，縣府祕書長洪瑞智到場頒發認證標章給獲獎的15家寺廟，肯定大家配合政府減香減金紙環保寺廟政策，為改善空氣品質盡心力。

洪瑞智說，中部地區近年來空氣汙染問題嚴重，造成空氣品質不佳的原因很多，但只要有助於改善空氣品質的方案，都是全民共同努力的目標，他呼籲大家除了要從自己本身開始做起，各佛寺宮廟也要善盡責任，在兼顧傳統信仰及環境保護工作平衡下，建立現代祭祀新觀念，推動金紙減量、香支減量等措施，都是改善空氣汙染的好方法。

南投縣自106年和台中市、彰化縣、苗栗縣等四縣市共同推動宗教場所低碳認證活動，今年開始則由原來的中、彰、投、苗擴大到新竹縣、雲林縣及嘉義市等共7縣市共同推動。

今年獲頒低碳認證標章的宗教場所分别是草屯鎮聖賢宮、慈聖宮、廣輪精舍、新厝里福德廟、竹山鎮明善寺、北天宮、正覺寺、魚池鄉龍福宮、麟鳳宮啟化堂、財團法人日月潭文武廟、南林尼僧院、承天甘露禪寺、名間鄉仙峰寺、集集鎮明新書院、鹿谷鄉光量寺等15家涵蓋道教、佛教之宗教場所獲認證。