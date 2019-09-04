推生醫發展 國家生技研究園區與國際藥廠簽合作意向書

2019-09-04 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ╱即時報導



國家生技研究園區自2018年成立以來即將滿周年，延續今年7年與國際藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）及湘南健康創新園區（Shonan Health Innovation Park）簽署合作備忘錄後，今天與國際藥廠安進（AMGEN）簽署合作意向書，聯手推動台灣生醫發展。

國家生技研究園區希望能過產學合作及資源共享，突破我國當前生技產業的瓶頸。因此本次合作意向書國家生技研究園區與安進藥廠主要將針對新藥研究交流、強化生醫產業價值鏈和生技人才培育三大方向進行合作。

國家生技園區自去年開幕至今已有十多家生技廠商進駐，中央研究院院長暨國家生技研究園區聯合會召集人廖俊智表示：「今天的簽約儀式是一個國際化重要的里程碑」，希望雙方在互相合作基礎上，於科技的交流、人才培育、資金募集上能有密切的交流。

針對此次合作，行政院政務委員吳政忠表示，未來將整合我國健保資料庫及人工智慧的研發，更進一步推動台灣的生技產業。中央研究院前院長翁啟惠說，生技技術的發展很大一部分來自學術界的研究和發明，因此希望藥廠能真正在台灣設立研發中心，將能更實質的帶動醫療創新。