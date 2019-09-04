農會：產銷無總量管制 問題周而復始

2019-09-04 13:26 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 彭宣雅 ／台北報導



高麗菜超種，農委會首度發出「紫色」種苗超種警示燈號。農糧署8月1日開始推動高麗菜登記制度，但推估目前僅五、六成登記。農會指出，目前只有被動登記，問題還是會一再發生；農民表示，產銷失衡的問題是登記制度未落實，提高耕鋤補助，對解決產銷失衡幫助有限。

農糧署的高麗菜登記制度，登記的農民除可領有機質肥料補貼，未來產量過剩時，將優先媒合加工廠或通路商，以每公斤六元以上價格向農民收購。若仍失衡，有每公頃有10萬元的耕鋤補貼，每名農民最多可登記兩公頃，還可依農會勘查的實際種植面積，每公頃最多可申請有機質肥料補助3萬元。但農糧署推估，目前約有五、六成登記。

農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，當發生產銷失衡，有登記的農民政府會補貼處理，沒登記的農民就要自負盈虧。

中華民國農會總幹事張永成表示，登記是被動式的，數字也無法精確，政府的積極的控管在哪裡？源頭種苗控管方法沒錯，但沒有總量管制，就算登記，問題還是會周而復始的發生。

雲林菜農林佳新表示，他不看好今年秋冬的高麗菜價格，因此今年要改種別的作物，不種高麗菜了。他認為，目前採取登記制度無法落實，且高麗菜也不需要有機肥料，提高耕鋤補助，對解決產銷失衡幫助有限。

林佳新說，在農業現場，一分地有人種2500株、有人種3300株，耕作習慣不同，導致種苗量、產量不同，但有些大型育苗場不願意與政府合作，也沒有登記，政府該思考如何控管。