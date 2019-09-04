菜土重演？高麗菜首亮超種紫燈示警

2019-09-04 13:24 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 彭宣雅 ／台北報導



前年高麗菜因盛產價跌，台南市善化區農民以每顆10元開放採收，民眾大呼「太便宜了」。 圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook 菜金菜土年年輪迴，今年年底前恐怕重演。農委會統計，8月下旬，育苗場供應農民種植高麗菜數量為713萬株，已遠超過警戒值540至600萬株，農委會首度發出高麗菜「紫色」種苗超種警示燈號。

農糧署表示，8月中旬受利奇馬颱風及西南氣流帶來連續豪雨，平地產區種植較困難，8月下旬氣候轉趨穩定，根據育苗場的種苗申報統計，高麗菜已有集中種植情形，且高冷地仍有部分地區持續種植。農糧署評估，11月上旬將出現採收高峰期，因此發出紫色警示燈號，請農民不要再繼續增加種植面積或分散種植期，以免量多價跌。

根據敏感性蔬菜種植登記暨預警系統，高麗菜生長期約70天，每公頃種植3萬株種苗，每旬都會發出警示燈號，超種警戒值為540萬株，390萬株以下為綠色燈號，390至540萬株為黃色燈號，540至600萬株為紅色燈號，600萬株以上為紫色燈號。

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8月下旬已達713萬株，若不控制耕種，預計到11月初或中旬，過量高麗菜收成將超出國內消費量，勢必影響價格，造成產銷壓力。

農委會副署長蘇茂祥表示，過去也有高麗菜超種示警，這次是首度採用燈號，且第一次發出「紫色」種苗超種警示燈號。主要是因為8月中旬連續大雨，部分平地高麗菜受損，農民災損後復耕，9月初發現，農民復耕超出警示範圍，後續會有產銷壓力，時間點會落在11月上旬。

蘇茂祥接著表示，現在多種，只要下一旬減種就好，但若持續無限制耕種，又不事先進行耕種登記，屆時若產銷失衡，農民就必須自負盈虧，承擔風險。