首度韓籍航空包機直航 花蓮仁川10月中旬首航

2019-09-04 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



首次有韓籍航空公司包機至花蓮，花蓮縣政府證實，花蓮—仁川直航包機將在10月中旬包機首航，由韓國易斯達航空包機，希望能留住韓客。花蓮觀光業者表示，日前有向交通部爭取，花東國際定期包機享一半地勤費，藉此提升航空業者包機意願，期待韓客能多「花蓮進花蓮出」，提振花東觀光市場。

首度有韓籍航空包機直航，花蓮縣政府表示，花蓮—仁川預計10月中旬將首航。記者王思慧／攝影 分享 facebook

花蓮縣政府觀光處長唐玉書證實，花蓮—仁川包機直航將在10月中旬首航。她表示，這是花蓮第一次有韓國航空公司直飛花蓮，更是長期包機，對觀光交流來說是很大的進步，以前在觀光業界服務時，觀察到韓國觀光客雖然喜歡來花蓮玩，卻有7成不住宿。

為讓韓客至少留在花蓮一晚，從四月起赴韓拜會，包括韓國觀光協會、韓國大使組團社、韓國駐台辦事處等，推銷花蓮有哪些吸引的地方，韓國觀光業者也認同，只要有韓國直飛花蓮班機，願意把旅客帶來花蓮。

唐玉書說，其實在8、9月左右就有相關訊息，上周航空業者有親自來花蓮航空站看動線，未來非常看好，現在花蓮開拓韓國市場有收穫，感到很欣慰；目前暫訂10月中旬首航，以航空公司送件民航局為主，申請包機航線一次規定至少3個月，期待能永續經營，也希望宜花東民眾赴韓國出遊也可利用此航線。

花蓮旅館公會理事長陳義豐表示，花蓮—仁川直航是確定的消息，預計在10月17日首航，是由韓國易斯達航空包機，班機時間為每周二、四、六，應該會至少直航半年以上。根據易斯達航空簡介，機型為波音737-800，可搭載180多人。

陳義豐說，日前有跟交通部長林佳龍爭取，10月將獎助飛花東的國際定期包機一半地勤費，比外地飛機地勤費減少一半，加上觀光局發展基金，希望藉此提振花東觀光，提升航空業者包機意願。

「花蓮觀光要留住韓國客」陳義豐指出，一直以來韓國旅客都是早上搭火車從台北到花蓮，晚上就北返，對於地方觀光沒有幫助；現在有直航包機讓韓客住宿機會大，對在地觀光產業都能受益，甚至韓客可晚上住在花蓮，隔天再去台北，就不會跟國旅車票衝突。

唐玉書提及，接下會有國際郵輪搭韓客來花蓮一日遊；日本方面也有成果，10月初也有郵輪靠岸，華信航空台北經花蓮飛日本宮古島等，都有在跟旅行社接洽。